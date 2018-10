Alianza para conseguir una PAC con un presupuesto "fuerte y ajustado”

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha reclamado en Estrasburgo una Política Agrícola Común (PAC) con un presupuesto "fuerte y ajustado a las nuevas necesidades", ya que la PAC debe seguir siendo una "política para la construcción europea y elemento fundamental para el futuro". "Solo con financiación suficiente contribuirá de forma considerable a los desafíos emergentes como el medio ambiente, el cambio climático, la soberanía alimentaria y la calidad de vida".

Sánchez Haro ha hecho estas declaraciones en el Parlamento Europeo en el marco del acto de constitución de la Coalición Europea de Regiones Agrarias, una alianza de la que forman parte once regiones con algunos de los sectores primarios más importantes de ámbito comunitario para defender una PAC fuerte que impulse el desarrollo rural. En su conjunto, estas regiones suponen el 11% de la población, el 15% de la superficie cultivada y el 15% del presupuesto de la PAC.

Sánchez Haro ha subrayado que desde la Coalición Europea de Regiones Agrarias "defendemos una PAC con una financiación acorde a los importantes desafíos de la agricultura europea". Por ello, ha vuelto a lamentar que la Comisión Europea merme el presupuesto para esta política mientras que "no solo no reduce sus objetivos, sino que los aumenta". "Con un menor presupuesto no es posible hacer frente a unos objetivos aún mayores".

Se trata, ha añadido, de una "política para un modelo de agricultura con un peso muy importante de las pequeñas y medianas empresas y de las explotaciones familiares, una política que mantiene vivas las zonas rurales y evita el despoblamiento" y así debe seguir siendo. Para el titular andaluz de Agricultura, "los agricultores no deben sufrir las consecuencias financieras del Brexit o de la necesidad de fortalecer nuevas políticas europeas", por lo que insiste en que es inaceptable la propuesta de recorte de más del 15% planteada por la Comisión Europea para el presupuesto de la PAC.

Asimismo, el consejero ha hecho énfasis en la necesidad de que la PAC post 2020 "refuerce el papel de la mujer y de los jóvenes en el sector agrario y en el mundo rural con más actuaciones en este sentido".

Alianza europea

La Coalición Europea de Regiones Agrarias, auspiciada por los eurodiputados Clara Aguilera, Paolo De Castro (Italia) y Michel Dantin (Francia), está formada en la actualidad por Baviera y Baden-Württemberg (Alemania), Andalucía, Castilla y León y Extremadura (España), Bretaña, Nueva Aquitania y País del Loira (Francia), Emilia-Romaña y Toscana (Italia) y Wielskopolska (Polonia).

En el acto de su constitución oficial, han presentado su posicionamiento acerca de la futura PAC, en el que destaca el rechazo a los recortes que se plantean en la propuesta de presupuestos para el periodo 2021-2017. Asimismo, reclaman que las regiones puedan seguir siendo actores decisivos en la planificación y ejecución de esta política en el ámbito del desarrollo rural, papel que algunas ya vienen desarrollando desde la creación del Fondo Europeo de Desarrollo Rural en el año 2007 y que ahora se pone en riesgo con los planteamientos de la Comisión Europea.

Las regiones presentes en el evento, además de dar visibilidad a su papel actual en la PAC, han coincidido con la Comisión Europea en la necesidad de simplificación, pero demandan que se les permita diseñar políticas realmente sencillas y adaptadas a las necesidades de sus territorios y población rurales. Del mismo modo, la Coalición entiende que la mayor ambición ambiental, socioeconómica y tecnológica no se puede plantear recortando el presupuesto que debe facilitar a la población rural, en general, y a los agricultores ganaderos en particular. Recortes que, en el caso del desarrollo rural, pueden llegar a suponer una cuarte parte del presupuesto actual.

La Coalición, a través de las regiones presentes en el acto, ha pedido al Parlamento que haga suyos los principios fundamentales expuestos en la posición común que han presentado, y ha animado a otras regiones a sumarse al mismo y reflejarlo en sus posicionamientos nacionales.