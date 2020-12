El alcalde de Linares estupefacto ante lo que ocurre con los fondos ITI para Jaén

Una decena de plataformas ciudadanas jiennenses han acusado al Ministerio de Hacienda de estar consignando como gastos vinculados a la Inversión Territorial Integrada (ITI) para Jaén "partidas económicas de cuatro años antes de que se aprobara", algo que han tachado de "estafa monumental y sin precedentes a la sociedad jiennense".

En concreto, las plataformas que han denunciado públicamente mediante un comunicado esta "estafa" son Jaén Merece Más, Todos a Una por Linares, Valdepeñas Vale, Renacer Cámara Comercio Jaén, la Plataforma A-32, la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Jaén, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Linares/Baeza, la Plataforma de Jubilados de Jaén, la Plataforma por el Sistema Público de Pensiones de Linares y la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Jaén.

Estas plataformas han emitido este comunicado tras consultar "el informe de seguimiento de dicha ITI que fue publicado en julio de 2020 por el Ministerio de Hacienda", y donde están representados tanto el Estado como la Junta de Andalucía, según han explicado.

El documento revela "no sólo que en el mismo aún no figura importe alguno de la Junta de Andalucía, debido a que dicha administración no constituyó sus mesas hasta diciembre de 2019, sino que la Administración General del Estado del propio Gobierno tenía ya comprometido un gasto para la ITI de Jaén, hasta 2019, de 361 millones de euros y supuestamente ejecutados más de 117 millones de euros hasta ese año, a pesar de no tener aún aprobado céntimo alguno, lo que ratifica que se está adulterando la ITI de Jaén", según sostienen las plataformas.

Dichos colectivos consideran que este dato es "de extrema gravedad" porque, según critican, el Gobierno "está incluyendo gastos certificados por importe de 99 millones de euros con periodo de fecha desde 2014 hasta 2019", lo que supone la "perversión total de la ITI, puesto que ésta fue aprobada en mayo de 2018 y, por tanto, es imposible que figuren gastos con fechas anteriores".

Las plataformas ciudadanas de la provincia de Jaén hablan de un "maquillaje de las cuentas ordinarias para meter como ITI lo que no lo es", y al respecto señalan que la Administración General del Estado "incluye como financiación ITI los fondos Edusi que tienen asignadas las localidades de Linares, Jaén, Andújar, Martos, Úbeda y Baeza, y que son otros fondos distintos que ya se concedieron por vía ordinaria a más de 200 ayuntamientos de España que no disponen de ITI y que, en este caso concreto, tienen incluso una parte de financiación municipal".

"El Gobierno le carga también a la ITI programas de eficiencia energética IDEA" y "actuaciones del programa Red.es", entre otros, según continúan las plataformas, que insisten en denunciar que desde el Ejecutivo central "se están manipulando los programas normales de financiación europea para incluir en la ITI lo que no lo es". Según advierten además, "se está privando a Jaén de los 443 millones de euros extraordinarios que la Unión Europea había dotado para Jaén y, aparentemente, con la pretensión de engañar a los jiennenses y a la Unión Europea, por los datos que se recogen en el documento de la Dirección General de Fondos Europeos del propio Ministerio de Hacienda del Gobierno de España", algo que las plataformas consideran "de una gravedad absoluta".

"Aquí lo que se está haciendo es colarle a Jaén un gran engaño, porque la ITI debería ser un instrumento inversor extraordinario por la situación socioeconómica de Jaén, dotado con 443 millones de euros, a razón de 220 millones el Gobierno y 223 millones la Junta, y lo que se está haciendo es una estafa monumental sin precedentes a los ciudadanos de la provincia", según han aseverado las plataformas, que exigen "dimisiones y que se conozcan los nombres de quienes han incluido en la ITI de Jaén gastos de 2014, cuando la ITI se ha aprobado mucho después",

Las plataformas también piden "que se investigue, por qué se están incluyendo a destiempo todo tipo de inversiones que nada tienen que ver y que también se le dan a los demás españoles sin ITI, de lo que deducimos que no hay ITI para Jaén", argumentan desde las diez plataformas ciudadanas firmantes del escrito.