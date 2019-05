El alcalde de Linares dice estar "indefenso y frustrado"

Juan Fernández, ha pedido el sobreseimiento y archivo del procedimiento que se sigue contra él como presunto autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos tras la querella presentada por su antiguo partido, el PSOE, en una causa en la que ha dicho sentirse "indefenso, decepcionado y frustrado". de caudales públicos tras la querella presentada por su antiguo partido, el PSOE, en una causa en la que ha dicho sentirse "indefenso, decepcionado y frustrado". Así lo ha indicado después de acudir al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, cuya titular ha emitido un auto por el que se inicia el procedimiento para que sea juzgado por un tribunal con jurado por el citado supuesto.

En la comparecencia se ha planteado seguir con ese procedimiento, algo a lo que, según ha explicado su abogado, Javier Pulido, se han opuesto al entender "que no es el correcto, toda vez que aquí ni interviene una autoridad, ni funcionario público". "En cualquier caso, lo que hemos pedido en primer lugar es que se sobresea y se archive porque no se ha cometido ningún ilícito", ha dicho, no sin defender que "aquí no se juzga al alcalde de Linares" sino a "un señor que se llama Juan Fernández", al "exmilitante del PSOE", según ha agregado él mismo, y que "no ha hecho absolutamente nada".

Tras subrayar que "es un procedimiento que se está iniciando", aunque "lo que se ve desde la calle es que Juan Fernández está prácticamente sentenciado y eso no es así", el letrado ha calificado de "absolutamente impensable" el hecho que se le imputa, con años durante los que se habría llevado a cabo, sin "se sepa nada y que de forma sorpresiva se diga que se ha cometido un delito de malversación de caudales públicos". Es un delito económico "que aparece de la noche a la mañana" ante lo que ha afirmado que "para esto no hay que saber derecho" y "es la pura lógica": "pagar unos gastos que genera la portavocía de un grupo municipal", que "tiene lugar durante siete años" sin "que nadie se dé cuenta". En su opinión, eso significa que era "una cosa que estaba admitida y permitida" y que, "en un momento dado, respondiendo a no sé qué intereses", habla de delito.

Sobre el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias abiertas contra la concejala socialista del Ayuntamiento de Linares Pilar Parra, ha precisado que no lo van a recurrir. "Mantenemos que no se ha cometido aquí ningún tipo de delito. No acusamos a nadie, por eso no vamos a recurrir nada de ese archivo", ha comentado el abogado, quien ha recordado que hay dos procedimientos abiertos, uno por un procedimiento abreviado y otro por un tribunal de jurado.

Fernández, por su parte, ha insistido en que se trata de una "cacería" del PSOE y, especialmente, de Parra y del secretario general de la agrupación linarense, Daniel Campos, en una "cobarde manera de quitar a oponentes". "He gestionado mil millones de euros. Yo no puedo ahora, por unos miles de euros dentro de mi partido, perder mi crédito y mi honestidad", ha asegurado no sin reconocer que se siente "absolutamente indefenso, decepcionado y frustrado".

En todo caso, ha hecho hincapié en que "le queda mucho recorrido a esto" y desde el PSOE han "fracasado" en la intención de "inhabilitar antes de las lecciones", de manera que se van "a ver en las urnas", ya que optará a la reelección con Linares Primero. Preguntado si esta situación puede influir en la campaña, Fernández ha respondido que "eso es lo que han intentado". Ha recalcado que "hagan lo que hagan no van a poder" con ellos, tienen el "apoyo" de la gente y continuará trabajando con este nuevo partido por Linares.