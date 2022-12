El alcalde de Jaén señala al Cetedex como "la mayor inversión que recibirá la capital en los últimos 25 años"

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha comparecido en rueda de prensa para analizar la repercusión de la implantación del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) que el Gobierno de España implantará en la ciudad de Jaén a través del Ministerio de Defensa con el concurso de la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Jaén. Millán ha dicho que el Cetedex “es la mayor inversión en un proyecto transformador que ha recibido la ciudad de Jaén en los últimos 25 años, probablemente solo comparable a la creación de la Universidad de Jaén”, entidad que es una de las patas fundamentales del desarrollo del mismo.









El regidor ha señalado que este centro, dotado con 222 millones de euros de los fondos Next Generation y una previsión de empleo de 2.600 puestos de trabajo, es un proyecto “rubricado y sellado, no es una candidatura a la que opte Jaén ni un proyecto sin definir; es un centro con sus funciones, necesidades de empleo y ubicación geográfica perfectamente delimitadas y encajadas en el perfil que reúne Jaén”. Ha agradecido el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles y su equipo, arropados el viernes pasado por una importante representación de la cúpula militar, de la Diputación Provincial, personificada en Francisco Reyes, “que ha sido parte esencial de este trabajo”, y del diputado Juan Francisco Serrano, “clave en estos meses de reuniones”. Junto a ellos ha señalado el concurso del área de Presidencia del Ayuntamiento, que ostenta África Colomo, para atender requerimientos de tipo legal o relativos al acuerdo rubricado o los terrenos.





“Cerramos una página y abrimos una nueva en la historia de la ciudad para la que se ha venido trabajando intensamente por parte de las tres administraciones en los últimos meses, a lo largo del último año, con prudencia, discreción, sin alharacas ni mascotas y ahora entenderá mucha gente por qué no era cuestión de romper puentes con el gobierno de España como muchos pedían. Ha sido un trabajo serio, riguroso e ilusionante”, subraya. “La ciudadanía debe saber que es el diálogo, la cooperación y el trabajo diario, sin aspavientos los que permiten conseguir los mejores logros para nuestra ciudad y nuestra provincia, porque no consigue más el que mas insulta ni el que mas grita”, asevera. Del mismo modo ha indicado que probablemente esta labor discreta “es la que ha hecho que el Cetedex esté aquí en Jaén”. “Puede coger con el paso cambiado a muchos, pero es un trabajo intenso de muchos meses”, detalla.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Se trata de un proyecto real con un horizonte de corto y medio plazo”. Así, ha explicado que estas condiciones vienen dadas por la propia naturaleza de los fondos Next Generation y su horizonte de ejecución en 2026, por la disponibilidad del terreno y por las necesidades que tiene que cubrir el Gobierno con relativa celeridad en los tres ámbitos en los que se desarrolla este centro: el de los sistemas antidrones, el de los vehículos autónomos y conectados y el de la inteligencia artificial.

Junto a ello, ha indicado que el Ayuntamiento tiene en el Parque empresarial más de 180.000 metros cuadrados (102.000 agrupados y hasta 80.000 más diseminados en este polígono) puestos a disposición del Gobierno. Asimismo, ha explicado que en las próximas semanas se firmarán con la UJA los primeros contratos programa para el desarrollo de estos centros. “El Gobierno ha situado a la Universidad como un agente de primerísimo nivel por su prestigio y su talento, ahora que se encuentra en un momento comprometido con su financiación recibe un gran apoyo”, ha reiterado Millán. También ha señalado la importancia del proyecto para el empleo civil en ámbitos como la ingeniería o la informática y otros muchos cualificados. El Cetedex, además, generará un parque de empresas auxiliares que reclamarán perfiles muy variados para empleo y emprendimiento, que desarrollan ámbitos de la industria y los servicios “desconocidos hasta el momento en la capital y la provincia”.









Millán ha señalado que el Gobierno de España, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Jaén “ha cumplido con la capital y al provincia” con esta inversión y ha lamentado que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, no haya expresado a día de hoy ni personalmente ni en redes sociales su satisfacción por este proyecto, “ni su disposición para colaborar ni su esperanza en esta inversión para Jaén como sí le vimos hacer cuando Córdoba fue beneficiaria de otros proyectos del Gobierno”, señala. En este sentido ha pedido a la Junta y también al PP de Jaén “a cuyos concejales y representantes orgánicos no les hemos oído congratularse de esta noticia” “que cuando salgan de la estupefacción valoren si no es momento de pedir en la institución en la que gobiernan que ponga sobre la mesa un proyecto transformador para Jaén similar o parecido en empleo, ya que hasta el momento la Junta no ha traído a Jaén ni una sola inversión de este tipo, como tampoco han llegado de su mano empresas o se ha trabajado para mejorar las comunicaciones, como por ejemplo la conversión en autovías de las carreteras de su titularidad que son estratégicas para el transporte”,

“Algunos representantes del PP han vivido muy cómodos parapetados en el descontento social con el Colce que ya se les ha roto el juguete político, y lo que les queda ahora es el interés general y la altura de miras: les invito a sumarse a la política de la gente, la de verdad, la de construir Jaén en positivo porque ya tenemos un instrumento fundamental para ello”, sentencia.