El alcalde de Baeza realiza una visita institucional al obispo de Jaén

Esta mañana ha tenido lugar la visita institucional del alcalde de Baeza, Pedro Cabrera, al obispo de Jaén, Monseñor Chico Martínez.

El encuentro, el primero tras la elección de Cabrera Rentero como alcalde de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad, se ha desarrollado en un ambiente distendido y cordial. En este sentido, el alcalde ha querido mostrar su satisfacción y agradecimiento al Prelado. “Estoy muy contento y muy agradecido. En esta visita hemos tenido la posibilidad de mantener una reunión muy cordial, muy amable, donde, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, he querido agradecer a Don Sebastián todo lo que hace por nuestra Diócesis y, en particular, por nuestra ciudad”, ha apuntado.

Asimismo, durante la reunión, en la que también ha estado presente el vicario de zona, Bartolomé López, se han tratado diversos asuntos concernientes a las dos instituciones. “Durante el encuentro hemos podido tratar muchos temas, todos abiertos, pero muy importantes. Cuestiones que van a engrandecer, aún más, la ciudad y la Iglesia de Baeza”, ha explicado el primer edil.

Por su parte, el obispo de Jaén ha agradecido la visita del alcalde, al que ha mostrado, una vez más, su disposición y su interés en un buen entendimiento, siempre al servicio del todo el pueblo baezano. Finalmente, Sebastián Chico le ha hecho entrega de un producto típico de Murcia, su tierra natal.