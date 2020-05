La actriz andaluza que presume de sus siete idiomas ante las críticas de que el acento andaluz no se entiende

En las últimas semanas han vuelto a aparecer en las redes sociales y en los medios de comunicación no pocas censuras, incluso burlas, al acento con el que hablan los andaluces el idioma español. El tópico de que los andaluces hablamos mal, que no se nos entiende y que eso demuestra poca formación se cae por su propio peso y no resiste el más mínimo análisis. La pregunta de Pablo Motos, en el programa El Hormiguero, al futuro presentador del concurso Pasapalabra, Roberto Leal, poniendo en entredicho que su acento sería un obstáculo es uno de los ejemplos más recientes. Pero no para de saltar censuras y burlas al acento de la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero o que los papeles de sirvientes, criados y chachas siempre van a parar a personajes con acento del sur

Siete acentos en minuto y medio

Sin embargo vídeos como el de la actriz Rocío Rubio, que de manera desenfada y humorística cuenta como vive el confinamiento demuestra que hay tópicos que se caen con su propio peso. En este vídeo la andaluza maneja siete acentos y comienza así: «necesito contaros lo que me está pasando. Y los que me conocen lo saben. Mi problema es que voy cambiado de acento sin control. Yo me acuerdo de mi prima de Graná y de repente me pongo a hablar como ella» y así va viajando por el mundo sólo con su voz

Entrevista con Rocío Rubio

En cope.es hemos hablado con Rocío Rubio que nos ha contado que “todavía el tener acento de Andalucía te encasilla para cierto tipo de papeles en el cine, el teatro o la televisión. Está cambiando pero muy poco a poco”. La actriz sin embargo pone sobre la mesa que no hay nada mejor que viajar y conocer muchas culturas para superar las barreras o los prejuicios sobre los acentos, otras lenguas e idiomas. Está claro que de Despeñaperros hacia abajo es muy raro escuchar laísmos, leísmos y otras incorrecciones gramaticales, “yo he recibido guiones que he tenido que corregir. La dije o la pegué”

Joven pero veterana

Roció Rubio es una joven actriz que tiene una dilatada experiencia en el mundo de la interpretación. Es confundidora de su propia compañía que ha peusto en escena la obra De hienas y perros o el eco de los caníbales, dirigida por Mercedes León, estrenada en la capital malagueña en 2018. Es doctora en artes escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos, ha participado como actriz en otras 12 obras teatrales (La Celestina,Romeo y Julieta, Donde hay agravios, no hay celos..) y en 8 películas. En su currículo destaca también su presencia en series de televisión como Arrayán en la televisión autonómica Canal Sur o Amar es para siempre de A3TV

