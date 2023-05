Se acabó el sueño del play off de ascenso para el Linares Deportivo

No pudo ser. El Linares Deportivo lo tenía casi todo a favor para haber consegido en casa y con un estadio con más de tres cuatros de entrada una victoria que le hubiese dado una plaza para disputar el play off de ascenso a la segunda división del fútbol español, pero no pudo ser al empatar 1-1 contra el San Fernando, equipo que se jugaba la permanencia en Linarejos.









En el minuto 17 del partido, los azulillos lograron tomar la delantera en el marcador. Sancris anotó un gol tras una combinación de juego en el área, cruzando el balón al palo contrario.



Sin embargo, el sueño se desmoronó en el minuto 24 cuando el árbitro señaló un penalti a favor del equipo visitante. Bibiany convirtió la pena máxima en gol desde los 11 metros, igualando el marcador.



Con este resultado, ambos equipos se fueron al descanso. En la segunda mitad, el Linares Deportivo ibuscó una y otra vez marcar el gol de la victoria, pero sin éxito. Al final del partido, el Celta B se aseguró el puesto en el playoff de ascenso a pesar de su derrota contra el Racing de Ferrol. La diferencia de goles les favoreció.