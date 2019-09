Absuelto por haber matado dos conejos en una exhibición de rehalas

Finalmente el Juzgado de lo Penal número 3 de Jaén ha absuelto a un rehalero de dos delitos de maltrato animal después de que un particular le denunciara por matar a dos conejos en una exhibición de perros de caza durante la celebración en Jaén de Ibercaza, en septiembre de 2018. La sentencia establece como hechos probados que el 23 de septiembre de 2018, se llevó a cabo en Ibercaza, la exhibición de aptitud de cachorros de perros de caza cazando conejos de campo. La actividad, que había sido autorizada por el Ayuntamiento de Jaén siempre y cuando se garantizase el bienestar de los animales, la realizó el acusado como criador y experto en perros.

"No ha resultado acreditado que la intención del acusado fuera que los perros procedieran a capturar al conejo para provocarle la muerte, ni que le dieran varios mordiscos ni que posteriormente volvieran a repetirse los mismos hechos dando muerte nuevamente los dos perros propiedad del acusado a otro conejo, ni que los referidos conejos fueran domésticos o amansados", recoge la sentencia.

La defensa ha sido ejercida por el letrado jiennense José Luis Marín, que ha logrado la absolución del rehalero después de que el Ministerio Fiscal le reclamara 18 meses de prisión por dos delitos de maltrato animal, así como la inhabilitación especial por el tiempo de dos años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

La magistrada, una vez valorada la prueba, considera que no puede haber sentencia condenatoria "al no quedar acreditada la concurrencia de todos y cada uno de los elementos del tipo penal" y atendiendo también al principio de presunción de inocencia. Fue un particular el que denunció los hechos en el 'stand' que el Seprona tenía en Ibercaza tras ver cómo los perros mataban a los dos conejos en una exhibición en la que también había menores de edad entre el público.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia de Jaén.