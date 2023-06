Abierto el plazo de inscripción para las Escuelas de Verano del Patronato de Deportes

El Ayuntamiento de jaén ha anunciado la aprobación de la programación de escuelas y campamentos de verano por parte del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes.



Las escuelas estivales se llevarán a cabo desde el 26 de junio hasta el 8 de septiembre, ampliándose el periodo de actividad para coincidir con los períodos no lectivos y facilitar la conciliación. Se han incorporado dos nuevos periodos, del 26 al 30 de junio de 2023 y del 1 al 8 de septiembre. Los otros periodos programados son del 3 al 14 de julio, del 17 al 31 de julio, del 1 al 14 de agosto y del 16 al 31 de agosto. Las instalaciones deportivas municipales de La Salobreja y Las Fuentezuelas serán los lugares donde se llevarán a cabo las actividades.

La participación está abierta a niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 y los 15 años. El horario de las actividades será de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., de lunes a viernes, con la opción de dos horas extra de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m., pensadas para aquellos participantes cuyos padres necesiten dejarlos antes o recogerlos después de las horas habituales por motivos laborales. Se ofrecen un total de 90 plazas por período y sede, lo que suma un total de 1,080 plazas.



Los objetivos de estas actividades son proporcionar a los niños la oportunidad de disfrutar de sus mañanas durante las vacaciones de verano, participando en actividades de ocio activo; mejorar sus habilidades psicomotrices a través de prácticas físicas y deportivas recreativas; familiarizarse y utilizar las instalaciones deportivas y piscinas de la ciudad, así como fomentar la relación entre los niños y niñas de diferentes centros escolares, promoviendo la integración y evitando cualquier forma de discriminación por intereses o habilidades. Se llevarán a cabo actividades físicas y deportivas relacionadas con diferentes deportes y países de origen, además de charlas sobre alimentación y nutrición, juegos de aventura, juegos tradicionales y actividades de expresión corporal.









Las inscripciones se realizarán de forma telemática a través del sitio web www.patronatodeportesjaen.es, desde el 8 de junio a las 9:00 a.m., hasta agotar las plazas disponibles. El precio establecido es de 56.90 euros para los períodos 2º, 3º, 4º y 5º, y de 28.45 euros para los períodos 1º y 6º. Se aplicarán descuentos para familias numerosas y personas con diversidad funcional, siempre y cuando se presente la documentación correspondiente al momento de la inscripción en línea.



En cuanto al campamento de verano, este se llevará a cabo del 10 al 16 de julio de 2023 en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Se ofrecen 80 plazas para niños y niñas de edades comprendidas entre los 9 y los 16 años. El objetivo del campamento es brindar a los participantes una experiencia de actividades multiaventura en un entorno natural privilegiado. Se realizarán actividades como senderismo, escalada, piragüismo, paddle sup, orientación, barranquismo, tirolina, gymkhana, rapel, karts, equitación y actividades en la piscina.

Las inscripciones se realizarán de manera telemática a través del sitio web del Patronato, desde el 15 de junio a las 9:00 a.m. hasta el 5 de julio o hasta agotar las plazas disponibles. El precio del campamento es de 165 euros, siempre y cuando se presente alguno de los siguientes documentos: certificado de empadronamiento, documento que acredite que el niño o niña está escolarizado en Jaén o documento que demuestre que los padres trabajan en Jaén. Una vez realizado el pago de la inscripción, se deberá enviar la documentación requerida al correo deportes@aytojaen.es, indicando en el asunto el nombre y apellidos de la persona inscrita. También se aplicarán descuentos para familias numerosas o personas con diversidad funcional. En caso de no poder justificar con alguno de los documentos anteriores, el precio será de 363 euros.