Abierto el plazo de inscripción para la 40 Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón

El concejal de Deportes, Carlos Alberca, ha informado de la apertura del plazo de inscripción para la edición número 40 de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, que se celebrará el 14 de enero, tras la aprobación, por parte del Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes, de la normativa de la prueba. Los interesados pueden inscribirse desde las 20:00 horas de hoy viernes 25 de noviembre en la web www.jaenciudaddelatletismo.es hasta las once de la noche del próximo 27 de diciembre o hasta que se agoten las plazas disponibles, que asciende a 12.000 dorsales en el caso de la carrera Élite y Adultos, y a 2.000, en el de la infantil. El precio de la inscripción es de 15 euros y 3 euros, respectivamente.

Una de las novedades de la edición de 2023 es que la élite y los atletas populares volverán a compartir prueba. Alberca ha subrayado “la celebración del 40 aniversario del evento más significativo del atletismo en la ciudad” y como novedad también ha destacado el dorsal solidario en colaboración con Unicef con una inscripción de 5 euros. “Queremos hacer partícipes a todos los santoneros y santoneras de esta fiesta, aunque no vayan o puedan correr físicamente la carrera”, ha resaltado. La carrera Infantil (A) comenzará a las 18:30 horas y la de Élite y Adultos (B), a partir de las 19:50, con los deportistas de las categorías hand bike y sillas de atletismo. Los atletas de la categoría élite, tanto en hombres como en mujeres, saldrán a las 20:00 horas y el resto, en varias oleadas en función de la marca que acrediten con un minuto de diferencia entre ellas.

La recogida de dorsales y de la bolsa del corredor será en el Pabellón Polideportivo “Manuel Jara Labella”, ubicado en la calle Antonio de Lara Gavilán Tono, los días 11, 12 y 13 de enero en horario de 9:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 21:00 horas, y el mismo día de la prueba, de 9:00 a 14:00 horas.

Todos los corredores y corredoras que consiguieron una reserva de dorsal por haber finalizado la XXII Carrera por la Paz y la Integración o la XXV Media Maratón de la Mujer Corredora en memoria de Paco Manzaneda tienen hasta el 30 de noviembre, inclusive, para confirmar la inscripción. Pasado este plazo, el dorsal quedará libre.

El reglamento de la 40 Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón estipula premios para los ganadores absolutos de las dos pruebas y para los tres primeros clasificados de cada categoría (sub12, sub 14, sub 16 y atletas con diversidad funcional, en el caso de la carrera A, y sub 18, sub 20, sub 23, sénior, máster A, máster B, máster C, máster D, máster E, máster F, máster G, máster H, personas con discapacidad y hand bike y sillas de atletismo, en el de la carrera B).

Recorridos

Carrera Infantil (A): Avda. de Andalucía (dos márgenes), Glorieta de Blas Infante, Avda. Andalucía (dos márgenes), paso subterráneo, Avda. Ruiz Jiménez (dos márgenes), Avda. de Madrid, Virgen de la Cabeza, Eduardo García Maroto, Avda. de Andalucía (margen inferior ascendente.), Glorieta Blas Infante y Avda. Andalucía (Meta). Distancia: 4 kilómetros, aproximadamente.

Carrera Élite y Adultos (B): El recorrido del circuito, tanto en la Carrera B como en la de Élite, es de 10 kilómetros, de manera que los participantes podrán acreditar sus marcas en pruebas de 10K a nivel nacional e internacional. Será el siguiente: Avda. de Andalucía (dos márgenes), Glorieta de Blas Infante, Avda. de Andalucía (dos márgenes), paso subterráneo, Avda. Ruiz Jiménez (dos márgenes), Avda. de Madrid, Virgen de la Cabeza, Calle Fermín Palma, Calle Baeza, Avenida de Madrid, Avda. de Granada, Plaza de Toros, Puerta del Ángel, Adarves Bajos, Fuente de Don Diego, Ejido Alcantarilla, Senda de los Huertos, Carrera de Jesús, Plaza de Santa María, Campanas, Plaza de San Francisco, Bernabé Soriano, Plaza de la Constitución, Virgen de la Capilla, Rastro, Madre Soledad Torres Acosta, Plaza de los Jardinillos, Millán de Priego, Núñez de Balboa, Sagrado Corazón de Jesús, San Lucas, Condestable Iranzo, Federico del Castillo, Doctor García Jiménez, Sefarad, Alfredo Krauss, Avda. de Andalucía (margen izquierdo ascendente), Glorieta Blas Infante, Avda. de Andalucía (Meta).