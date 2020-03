Software DELSOL entre las cinco mejores empresas de España para trabajar

Software DELSOL ha sido incluida en ranking de la consultora internacional Great Place To work como uno de los cinco mejores lugares para trabajar en España, en la escala de empresas de 50 a 500 trabajadores. A la misma vez, fue nombrada como la empresa mejor valorada por sus trabajadores de España, obteniendo el premio BETTER FOR PEOPLE.

Así lo ha reconocido Great Place To Work®, consultora líder en la identificación y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar, que ha publicado la 18º edición del Ranking Best Workplaces España. Este premio condecora anualmente a las empresas como lugares de trabajo ejemplares, basándose en la percepción de los empleados y en las buenas prácticas y políticas de cultura organizacional. Para la edición de 2020, Great Place To Work® analizó 315 compañías de diferentes tamaños y sectores, lo que implicó contar con la opinión de 382.239 trabajadores.

"Es todo un orgullo para nosotros este reconocimiento, y a la vez nos imprime una responsabilidad con nosotros mismos, y con nuestro objetivo de ofrecer siempre a nuestros clientes un servicio excelente", aseguran desde la empresa.

ACERCA DE SOFWARE DELSOL

Software DELSOL, es una de las primeras empresas de software de gestión en España, por número de clientes, número de aplicaciones instaladas, y valoración de sus servicios.

Fulgencio Meseguer

Ubicada a 20 kilómetros de Jaén, en el parque Científico y Tecnológico GEOLIT, cuenta con más de 150 trabajadores en plantilla y sus principales programas ContaSOL, FactuSOL y NominaSOL son líderes de descargas en la red.

Software DELSOL ofrece sus aplicaciones de forma gratuita. Un modelo de negocio que permite al usuario descargar gratis el programa, trabajar con él de manera ilimitada y pagar sólo por las actualizaciones y el soporte técnico. Actualmente son más de 49.000 clientes los que confían en la gama de productos Software DELSOL, tanto para escritorio como para usar en la NUBE.