La Diputación de Jaén liberará 15 millones para ayudar a los ayuntamientos

La Diputación de Jaén va a “apurar sus capacidades económicas” para contribuir a paliar la crisis que ha generado la pandemia del Covid-19 en la provincia. Así lo avanza el presidente de esta institución, Francisco Reyes, quien avanza que “en el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas que celebraremos al día siguiente de que finalice la crisis del coronavirus vamos a poner a disposición de nuestros ayuntamientos un Plan de Apoyo a Municipios especial que estará dotado con 15 millones de euros, un presupuesto que se destinará a las iniciativas y propuestas que los regidores estimen como más necesarias”.

Los alcaldes como explica Reyes, deben “presentar los proyectos a los que estimen más oportuno dedicar este presupuesto extraordinario que la Diputación pone al servicio de sus pueblos y ciudades, pensando en este caso en complementar y reforzar las medidas que desde el Gobierno de España y la Junta de Andalucía se están poniendo en marcha para minimizar en lo posible los efectos adversos que esta pandemia tendrá en nuestra economía”.

El presidente de la Diputación recuerda que aunque “nuestro primer reto en este momento sigue siendo vencer a nuestro enemigo común, el Covid-19, y reducir al máximo posible el sufrimiento de la ciudadanía”, esto no puede “hacernos olvidar que como representantes públicos debemos estar ya planteando qué iniciativas habremos de acometer cuando superemos esta pandemia”. “Nuestra obligación –insiste Reyes– es estar preparados para situarnos en el mejor punto de partida el día después de esta crisis sanitaria con el fin de atajar las consecuencias adversas que traerá para la economía y el empleo en la provincia y, por ende, los problemas que acarreará a los jiennenses”.

En esta línea, el presidente de la Administración provincial subraya que este nuevo plan de apoyo municipal “se suma a las numerosas iniciativas que en los últimos años hemos desarrollo para respaldar a nuestros ayuntamientos, primero para paliar la crisis económica que se inició en 2008 y ahora para intentar atenuar los efectos negativos que para las familias jiennenses tendrá esta crisis sanitaria y la posterior de desempleo que ocasionará”.

Al respecto, Reyes pone en valor esta línea de acción mantenida por la Corporación provincial en los últimos años. “Mientras otras diputaciones optaron por quitarse deuda, entre 2012 y 2019 en la Diputación jiennense decidimos utilizar los ahorros provenientes de remanentes de tesorería, unos 250 millones en total, como si se tratara de un presupuesto complementario”. Ese dinero, recalca Francisco Reyes, “se ha ido transfiriendo en parte a los ayuntamientos, unos 180 millones de euros a lo largo de esos ocho años, y el resto se ha destinado a implementar medidas extraordinarias para luchar contra la despoblación, dinamizar el sector de la construcción, reactivar la industria o reforzar las políticas sociales”.

Este Plan de Apoyo a Municipios no es la única iniciativa que la Diputación de Jaén ha adoptado para paliar las consecuencias que ha producido el coronavirus en la provincia. Así, y desde que a mediados de marzo se declarara el Estado de Alarma, "se ha involucrado en la adquisición de equipos de protección y también de medio millón de mascarillas que se están entregando a sanitarios, servicios sociales, municipios y trabajadores de pequeñas y medianas empresas; se han reforzado ayudas como las de emergencia social o alimentación infantil; se ha ampliado hasta septiembre el plazo para el abono de los tributos municipales; y ha incrementado sus esfuerzos para que la maquinaria de la Diputación no se frene y, gracias al teletrabajo, tanto la elaboración de prescripciones técnicas para la licitación de proyectos como el pago a proveedores no se detengan".

Las aportaciones de la Administración provincial para afrontar la crisis generada por el Covid-19 no terminan aquí, ya que el próximo 28 de abril celebrará un pleno extraordinario en el que se adoptarán nuevas medidas en esta dirección. Esta sesión plenaria será retransmitida en directo por “streaming” al objeto de que a la misma acuda el menor número posible de personas y minimizar así el riesgo de contagio de este coronavirus. Además, se adoptarán otras medidas de precaución, como que la entrada y salida de los asistentes se espaciará en el tiempo para impedir que se formen aglomeraciones; se mantendrá un mínimo de 2 metros de distancia entre las personas que acudan a este pleno; y además se facilitarán mascarillas quirúrgicas a todos los asistentes, igual que botes de solución hidroalcohólica para higienizar las manos.