Torres critica que deportistas y aficionados piensen más en la competición que en la salud

Con los tiempos que estamos viviendo en España y en todo el mundo con la pandemia del Covid-19, es incomprensible que ciertos deportistas, técnicos y aficionados, piensen más en el periodo que queda para que se reinicien las competiciones y la actividad deportiva, que en poder superar la situación, permaneciendo en casa, atendiendo las consignas de las autoridades sanitarias, y no pensar en otra cosa que en su salud y en su vida.

Lo importante ahora es estar en casa y esperar que esta situación pase lo antes posible

En ese sentido, el actual entrenador del CD Torreperogil, equipo que milita en el grupo IX de Tercera División. Antonio José García Muñoz ‘Torres’, no ha tenido pelos en la lengua y en DEPORTES COPE JAEN, ha sido claro al manifestar que “Lo importante ahora es estar en casa y esperar que esta situación pase lo antes posible”, para incidir que “ahora el aspecto deportivo no debe, sino que tiene que estar en un segundo plano y es lo que menos importa, al menos para mí”. Lo que le sorprende es que haya gente que esté pensando cuando empiezan las competiciones, ante lo que ha declarado que “el que así piense para mí es un psicópata, un loco, un pirado que no tiene ningún tipo de valores, porque lo más importante, al menos para mí, es que muera cuanta menos gente mejor, despertar de esta tragedia que estamos soportando”. Asimismo, ‘Torres’ ha referido que “tenemos que ser responsables y pensar en nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, en los amigos, a la gente más cercana, permanecer en casa y esperar poder despertar de esta pesadilla lo antes posible, porque es increíble el número de fallecimientos que se están produciendo, por lo que el aspecto deportivo me importan un bledo, porque solo tenemos que estar pendiente de los medios de comunicación, para saber lo que está ocurriendo, y en lo que desgraciadamente tenemos que pensar”.

Como se puede comprobar son declaraciones duras, pero muy sensatas, ya que es inconcebible que existan personas que no pretendan la salud y la vida, antes que competiciones deportivas, de las que, como se está demostrando, podemos pasar.

Mauricio, dos años más

Por otro lado, hemos de comentar que, a pesar de la situación de confinamiento que estamos viviendo, en el Jaén Paraíso Interior FS, no se para de trabajar, no solo en aspectos solidarios, sino también en el deportivo. Así, el club que preside Germán Aguayo, ha comunicado que “hemos llegado a un acuerdo con nuestro capitán Mauricio, para ampliar el contrato dos temporadas más”.

El trabajo y la aportación del ‘2’ amarillo es muy importante en el organigrama del equipo que prepara Dani Rodríguez, por lo que en la afición ha caído bien la decisión de la dirección deportiva, que dirige Nicolás Sabariego, contar con el hispano-brasileño dos temporadas más.

En ese sentido, Mauricio ha declarado a DEPORTES COPE JAÉN que “estoy feliz y contento por esta renovación de mi contrato por dos temporadas más, ya que mi intención no era otra que seguir en este club, en que me siento muy querido y valorado”, para comentar que “doy también las gracias al club, por la confianza que me otorga, y en estos dos años volveré a dar todo lo que pueda y más en la defensa de estos colores, para llegar lo más alto posible en la lucha con los mejores equipos de la categoría”.

Finalmente, referir, que la campaña solidaria para adquirir material sanitario de la Obra Social del Jaén Paraíso Interior FS, sigue sorprendiendo a propios y extraños, ya que en solo cuatro días se han recaudado casi 15.000 euros, cuando el objetivo era de llegar a los 20.000 euros, cifra que no se va a tardar en conseguir.