El Real Jaén lanza un abono de 99 euros para 3.600 butacas

Miembros del Real Jaén, entre ellos el director deportivo ‘Puskas’ y el responsable del departamento de marketing, Julio Gutiérrez, aclararon en el día de ayer la campaña puesta en marcha por la entidad, una campaña que según se dijo no es de captación de abonados, sino promocional para seguir los partidos del Real Jaén por la web, teniendo como regalo una localidad para la próxima temporada. En el acto estuvieron también el presidente de la Federación de Peñas, Antonio Muñoz, acompañado de responsables de otras peñas del Real Jaén.

Se han puesto a disposición de los aficionados 3.600 asientos, a pesar de que todavía no existe protocolo de la Federación Española en ese sentido, ya que no se ha dado a conocer el tanto por ciento del aforo que se podrá cubrir, claro que con los rebrotes que se están produciendo se temen que no sean muy elevado.

La campaña, a pesar de ser muy criticada por los aficionados, llegó en el día de ayer, según ha podido saber Deportes COPE, a captar a casi 500 seguidores blancos.