Los jugadores del Real Jaén atienden a la afición por Instagram

En el Real Jaén han tenido una feliz idea con el fin de que los aficionados en periodo de confinamiento puedan seguir hablando con sus jugadores, y pasar unos momentos distendidos en la delicada situación que vivimos, ha puesto a disposición de toda la afición la posibilidad de poder charlar con los jugadores a lo largo de cada tarde. Cada día comparecerá un jugador al que se podrán todo tipo de preguntas a través de Instagram.

En el día de ayer, que fue cuando se puso en marcha esta iniciativa, intervino Juanca, que al final del tiempo estipulado, aproximadamente una hora, declaró a DEPORTES COPE que “ha sido una buena iniciativa, y junto a los aficionados que quisieron llamarme, pasamos unos buenos momentos, hablando de muchas cosas en relación a nuestros equipo”, para referir que “he estado muy a gusto contestando a muchísimas preguntas y hemos disfrutado, sirviendo al mismo tiempo, para pasar lo mejor posible este tiempo en el que tenemos que estar en casa sin salir a la calle”.

Hoy seguirá la ronda de preguntas siendo el jugador de la cantera jienense, que forma parte del primer equipo, Iván Peinado el que atenderá a los aficionados que quieran contactar con él. Serán de nuevo muchos los aficionados los que intenten hablar con él, sobre todo para conocer las sensaciones que tiene de su presencia en el primer equipo, y cuáles son las posibilidades de futuro y de seguir creciendo como persona y como jugador, que vislumbra con esta experiencia.

Entrenamiento en casa

Mientras tanto los jugadores de la plantilla del Real Jaén están llevando a cabo los ejercicios que el cuadro técnico, en concreto su preparador físico, ha ordenado y programado para que los miembros del plantel se mantengan en forma.

Cada uno, a su forma y manera, con los utensilios que tiene, están cumpliendo la preparación que se le ha hecho llegar, con la idea de que pronto vuelva la competición liguera en el grupo IX de Tercera División.

No obstante, después del acuerdo de la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, mediante el cual no habrá partidos entre equipos profesionales, Primera y Segunda División, hasta que el Gobierno Español lo autorice. Esa decisión también la ha hecho llegar a sus clubes el propio ente federativo, del que a nivel nacional dependen los conjuntos de Segunda B y Tercera, por lo que nos tememos que tendrá que pasar un largo periodo de tiempo, para que las competiciones se reanuden.

Ese es el caso también para los clubes que dependen de las Federaciones Autonómicas, que también están supeditados a cumplir estas normas, por lo que los equipos modestos también han dispuesto alguna forma de trabajo para mantener la actividad

Por tanto ahora, más que pensar en la vuelta de las competiciones, lo que se traslada por parte de las distintas federaciones a los deportistas, no es otra cosa que deben dedicarse a conservar la salud y permanecer en casa, ante esta situación tan delicada en la que está inmerso todo el mundo con el coronavirus.

El fútbol en particular, y el deporte en particular, deben de estar ahora en un segundo plano, y solo debemos de preocuparnos por cuidarnos y mantener la salud, si es que no se perdido, con esta pandemia que ha afectado a todo el mundo.

El deporte y sus practicantes son conscientes de lo que está ocurriendo y, al menos que sepamos, de momento no hay ninguna manera extraña, de que cada uno dentro de sus funciones y condiciones, están actuando y comportándose como requieren las autoridades sanitarias del estado español.