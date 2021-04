El Linares Deportivo renueva a su director deportivo, Miguel Linares,hasta 2023

El Linares Deportivo anuncia la renovación de su director deportivo, Miguel Linares, por dos temporadas más, hasta junio del 2023. La entidad refrenda su apuesta por el proyecto llevado a cabo por el ejecutivo y pone en valor su extraordinaria y brillante labor.

"Desde que está aquí hemos tenido un desarrollo deportivo espectacular y estamos muy orgullosos de que amplíe su compromiso con nuestro club."

Miguel Linares no ha dejado de afrontar y superar retos desde que aterrizara en el club en la temporada 2017/2018. Tras quedarse cerca al primer intento, ascendió al equipo a Segunda División B el curso pasado, pese a la irrupción del Covid-19, y en este no solo ha conseguido clasificarlo para la Primera RFEF, sino que podría llevarlo incluso hasta la categoría de plata del fútbol español. Peldaño que los azulillos no pisan desde 1984.

Rodeado de otros grandes profesionales, Miguel ha armado una plantilla equilibrada, desacomplejada y competitiva que está haciendo soñar a toda la ciudad de Linares. Su determinación en la toma de decisiones, siempre desde la máxima exigencia, han hecho crecer a la entidad hasta convertirla en un auténtico referente del deporte andaluz.

"El proyecto es muy atractivo porque tenemos margen para elevarnos a cotas más altas."

En palabras del presidente, Jesús Medina: “Estamos muy contentos de que Miguel haya decidido quedarse. Consideramos que es una pieza clave en el crecimiento que está experimentando el club en los últimos años. Desde que está aquí hemos tenido un desarrollo deportivo espectacular. Su nombre había salido a la palestra para otros equipos y estamos muy orgullosos de que amplíe su compromiso con nosotros”.

Miguel Linares, feliz e ilusionado con esta nueva etapa que se avecina, también fue claro: “Es la decisión más importante de mi carrera. Desde que llegué, hace más de tres años y con todo en contra, nos propusimos darle la vuelta y no ponernos techo, creciendo paso a paso. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido y aún podemos mejorar más. El proyecto es muy atractivo porque tenemos margen para elevarnos a cotas más altas. Este ha sido un factor determinante a la hora de tomar la decisión”.

La familia azulilla celebra la continuidad de su director deportivo y le desea el mayor de los éxitos en esta aventura a la que aún le quedan muchos capítulos por escribir.