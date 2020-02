Linares Deportivo y At. Mancha Real consiguen ganar en ‘Linarejos’ y Maracena

La jornada 27 del campeonato nacional de liga en el grupo IX comenzó con resultados positivos para nuestros equipos comprovincianos. El Linares Deportivo con un tanto de Iván Aguilar sumo tres nuevos puntos para alcanzar más pronto que tarde el liderato de forma definitiva. El Mancha Real dio un paso adelante para consolidar puestos para mantener la categoría. Anoche el equipo de Pedro Bolaños ganó 0-2 en Maracena, con tantos de Benji y Urko Arroyo.

Hoy continuará la jornada con los partidos Motril-Torreperogil, (21 horas), y Real Jaén-Huétor Tajar en La Victoria (20:30 horas). Mañana a las 12 del mediodía, se completará la jornada con el derbi provincial entre el Ciudad de Torredonjimeno y el Atlético Porcuna, que se jugará en el ‘Matías Prats’.

Recordemos que el domingo habrá otra jornada con un interesante Ejido 2012-Linares Deportivo

Por otro lado comentamos que, ayer se celebró la II Jornada de la Andalucía Bike Race: Fabian Rabensteiner (Team Trek – Pirelli) Clàudia Galicia (Megamo Factory Team) 04:54:28, fueron los vencedores y los nuevos líderes. Hoy tendrá lugar la tercera etapa, por las sierras de Andújar. A partir de mañana será la provincia de Córdoba la que recorrerán los corredores.

Así mismo, hemos de comentar que el joven atleta del Unicaja Jaén Paraíso Interior, que lleva una envidiable trayectoria, consiguiendo la medalla de oro en los campeonatos de Europa sub 23, en lanzamiento de martillo, ha sido distinguido con la bandera de Andalucía. El deportista jaenero, que se encuentra en Barcelona en una concentración, no podrá acudir a recogerla por lo que será su tío Joaquín Moyano, quien lo haga en su lugar. González ha mostrado su alegría por esta distinción “que me sirven para motivarme y seguir luchando por conseguir otros logros para el atletismo jienense”.

En cuanto al Club Rugby Jaén, a falta de tres jornadas ya está clasificado para disputar la fase de ascenso a División de Honor A. Este fin de semana, el sábado 29, a las 16 horas, el equipo que entrena ‘Goffy’ se desplazará a la Costa del Sol, donde le espera e, Club Rugby Málaga.