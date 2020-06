La jugadora internacional de fútbol, Celia Jiménez, ya está en Seattle

Celia Jiménez por fin pudo viajar a Estados Unidos y, tras dar negativo en los test Covid 19, se incorpora a la pretemporada del Reign en Montana

“Para entrar en el país he tenido que pasar una auténtica odisea pues, por falta de conexiones, he tardado 40 horas en llegar. Salí de Alcaudete (municipio natal) fui a Madrid, volé a Dallas, Chicago y, por fin, ya estoy en Seattle”. Celia Jiménez, la jugadora internacional española que milita en la mejor liga femenina de fútbol del mundo, afrontará su segunda temporada en el Reign, equipo americano que la temporada pasada llegó hasta semifinales de los play off.

“Hasta ahora no he podido viajar y cuando ya me lo han permitido, he tenido que esperar a los resultados del test Covid para poder unirme a la pretemporada en Montana. He dado negativo, así que alegría doble: por saber que estoy bien y poder volver a hacer lo que más me gusta: jugar al fútbol”, asegura la primera mujer española elegida vía draft para disputar la NWSL (National Women's Soccer League).

Después de hacer historia para el deporte de nuestro país, al ser la primera jugadora en disputar la W-League australiana (aprovechó el parón de la Liga americana para disputar la temporada de los aussies, considerado como el segundo mejor campeonato femenino), Celia Jiménez se muestra “ilusionada y con ganas de que ruede el balón. Lo que hemos vivido en España ha sido dramático. Desde USA trasladar mis condolencias a las familias de los fallecidos por Covid 19, mi deseo de pronta recuperación a los que todavía están afectados y mi esperanza para que el país supere este mazado y vuelva pronto a la normalidad”.

Ingeniera aeroespacial y futbolista profesional, Celia Jiménez volverá a contarnos todas su vivencias y experiencias en el fútbol profesional americano, en el canal de instragram @inteaspain.