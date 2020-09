Jako Irusta, jugador de Jaén Rugby, convocado con la Selección Nacional de Seven

El Seleccionador Nacional de Seven, Pablo Feijoo, ha incluido al jugador de Jaén Rugby, Jako Irusta, en la lista de convocados para preparar los compromisos internacionales de esta temporada. Es la primera vez que este joven talento del rugby andaluz se concentra con una selección absoluta –en este caso la de Seven. Un total de 26 jugadores están entrenando desde el 8 de septiembre en el CAR de Sierra Nevada (Granada), 11 de ellos -incluido Irusta- no han debutado todavía con Los Leones7s.

El objetivo no es otro que ir formando un grupo amplio de jugadores con los que afrontar los compromisos internacionales del equipo nacional, entre ellos las Series Mundiales. “No me lo esperaba, es verdad que se oyen comentarios, pero nunca pensé que me llamarían”, ha asegurado Irusta. Su velocidad y su contrapié han llamado la atención de los técnicos de la FER que han seguido su trayectoria en Jaén Rugby. En su primera temporada, Yako Irusta ha sido titular en 20 de los 21 partidos disputados y ha conseguido 9 ensayos. “Estoy muy contento por la temporada, muy feliz de jugar en Jaén una año más y, ahora, la selección. Mi objetivo este año es poder, como mínimo, igualar la temporada que hicimos y que acabó como acabó”. La concentración finaliza el 10 de octubre, un día antes del inicio de la competición ligera en División de Honor.

Jako Irusta es un jugador formado en la cantera del Marbella Rugby Club. Pero el trabajo desde la base en Jaén Rugby también da frutos en sus equipos masculinos. Los juveniles Javier Sánchez y Manuel González han vuelto a ser convocados para entrenar este próximo invierno con la Academia de la Federación Española de Rugby.

17-18 de octubre , primer partido de liga para Jaén Rugby

Por otro lado, la preparación de la temporada para la plantilla de Jaén Rugby continúa sin sobresaltos a las órdenes de Juan Alfredo Cerván y Nicolás Sanfilippo. La próxima semana está previsto que toda la plantilla comience a entrenar en Las Lagunillas, eso sí, repartidos entre las dos mitades del campo de rugby. El ritmo de trabajo aumenta una vez conocida la fecha en la que comenzará la liga en División de Honor B. Será el fin de semana del 17-18 de octubre. El calendario se sortea el 2 de octubre .