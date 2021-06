El Jaén Rugby Senior Masculino de Liga Andaluza jugará por el ascenso a finales de junio

El equipo masculino Senior B de Jaén Rugby sigue esperando que se resuelva su liga para conocer contra qué rivales jugará la fase de ascenso a la 1ª División Regional. De momento, se van despejando algunas dudas. La Federación Andaluza de Rugby ha fijado como fecha probable de inicio de esa 2ª fase de la Liga Regular los días 26 y 27 de junio. Los clubes de los grupos occidental y central que tengan partidos pendientes deberán jugarlos antes de ese fin de semana. Mientras, la plantilla jiennense sigue preparando con normalidad estos trascendentales encuentros.

Representación jiennense en el Campeonato de España de Rugby 7s

Mientras se resuelve la Liga Andaluza para el equipo Senior Masculino B, las distintas Selecciones Andaluzas de Seven preparan sus Campeonatos de España. Este fin de semana se disputan en Gijón los de categoría M16 y M18, masculino y femenino. En ambas escuadras hay representación de la cantera de Jaén Rugby. Las jugadoras Lucía Aguayo y Marina Jándula han sido convocadas por la Selección Andaluza Femenina sub 16 y los jugadores Javier Sánchez y Manuel González, en la Masculina sub 18.

Por otro lado, las jugadoras de Jaén Rugby Femenino Nicole Cerulli y María Martínez han sido incluidas por Israel Martínez en su lista de 16 jugadoras. Ambas se concentrarán con la Selección Andaluza de Rugby Seven Sénior Femenina también este fin de semana.

"No nos queremos olvidar de las máximas representantes del rugby jiennense: Lea Ducher y Blanca Ruiz. Las jugadoras, formadas en nuestra cantera, se concentran con la Selección Española para preparar la segunda serie del Rugby Europe 7s Championship 2021", concluyen desde Jaén Rugby