Jaén Rugby recibe al colista sin margen de error posible

A Jaén Rugby no le quedan bolas extras y todavía tiene que jugar dos partidas antes de despedir la temporada. El del domingo será el último encuentro que dispute ante su público en Las Lagunillas.



Llega CAR Cáceres, uno de los dos equipos a los que derrotó en la primera vuelta, y llega con la moral alta. Los extremeños han reforzado su juego y han conseguido su primera victoria –sobre URA- en esta seguda vuelta. Jaén Rugby, sin embargo, no ha conseguido la regularidad que buscaba. En parte por las lesiones, en parte por un juego con demasiadas lagunas. El equipo jiennense estuvo cerca de la victoria contra CR Majadahonda en casa, pero le pesaron los 10 puntos encajados en la primera parte. En la última jornada, naufragó de principio a fin contra CAR Sevilla y acabó derrotado por un contundente 67-5. El único ensayo jiennense lo anotaría un Juan Castro que sigue brillando tras su recuperaciòn.



Los pupilos de Mauro Macchi y Juan Castro quieren sacarse esa espina y dar buena imagen en su despedidda de Las Lagunillas. El cansancio hace mella en una plantilla corta de efectivos, pero que defiende el escudo con garra y pundonor. No queda otra si queremos evitar caer en la última plaza. En estos momentos, Jaén Rugby aventaja en seis puntos a CAR Cáceres a falta de dos jornadas. Después de jugar entre ellos el domingo, les esperan rivales duros fuera de casa: CAR Sevilla a los cacereños; CD Arquitectura a los jiennenses.



La cita, el domingo a las 13:00 horas en Campo de Rugby de Las Lagunillas. Arbitra el colegiado vasco Pablo Pascual Barragán. Por cierto, que el campo de Las Lagunillas ha sido elegido para disputar el partido que enfrentará a CR Málaga contra Valencia RC, correspondiente a la sexta jornada del grupo Élite de DHB. Los malagueños tienen su campo en obras y han decidido jugar en Jaén para facilitar el desplazamiento a su rival. El partido se juega este sábado a las 17:00 horas.



Al senior de Liga Andaluza se le escapó el partido en la última jugada



El equipo senior masculino de 2ª Teritorial descansa este fin de semana, lo que pemite al conjunto de DHB de disponer de sus jugadores. Un descanso que llega después de ver cómo Mezquita RC de Córdoba les arrabataba en la última jugada la que podría haber sido su primera victoria.



Jaén Rugby realizó una magnífica primera parte. Se sobrepuso a un primer ensayo en contra y a un sin bin para dejar al descanso un marcador de 22-10. Anotaron para los jiennenses Cabrera, Alfaro, Contreras y Jódar. La segunda parte comenzó con la misma tónica, dominio en el juego abierto, en el cerrado y con ensayo de Contreras.



Pero ahí terminó todo. Esos 27 puntos ya no se moverían del marcador jiennense. Por contra, los cordobeses inciaron su remontada. Un ensayo sobre la bocina les permitió empatar en la última jugada. La transformación de ese ensayo, la victoria. Una verdadera lástima porque estos jugadores están dándolo todo para conseguir ganar al menos un partido esta temporada.