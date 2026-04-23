Jaén Rugby Femenino, listo para el desafío del ascenso

Jaén Rugby Femenino ya conoce su primer rival en la fase de ascenso a División de Honor B. El conjunto jiennense se medirá al filial de CR El Salvador B en los cuartos de final, una eliminatoria que se disputará a partido único el próximo 3 de mayo en Valladolid.

El encuentro se presenta exigente para las andaluzas, ya que el equipo vallisoletano entrena junto al primer conjunto del club, que compite en la máxima categoría del rugby nacional. Además, todas las eliminatorias de ascenso se resuelven en un único partido, lo que aumenta la dificultad y la tensión competitiva.

Los emparejamientos no se han decidido por sorteo. La Federación Española de Rugby establece los cruces en función del ranking de las ligas autonómicas. Andalucía ocupa la sexta posición, por lo que su campeón debe enfrentarse al representante de Castilla y León, tercera en esa clasificación. En caso de superar esta ronda, Jaén Rugby conocería rival y sede de semifinales mediante sorteo.

Por ahora, toda la atención está puesta en este primer compromiso. El equipo afronta la cita con confianza, apoyado en la experiencia de la pasada temporada y en el trabajo realizado durante el curso actual. Para preparar el choque, el cuerpo técnico ha decidido concentrar nuevamente a la plantilla, una fórmula que ya utilizaron antes del inicio de la temporada.

La concentración tendrá lugar del 24 al 26 de abril en Cabra de Santo Cristo, donde el Ayuntamiento ha cedido las instalaciones deportivas municipales y el albergue La Casa de la Pradera. Allí, el equipo buscará reforzar la cohesión del grupo, afinar su estado físico y mental, y trabajar nuevas estrategias de juego de cara al duelo ante el conjunto castellano.

Antes de viajar, además, el club sumará un nuevo reconocimiento a su palmarés. La Asociación de la Prensa Deportiva de Jaén ha distinguido a Jaén Rugby Femenino como mejor equipo de 2025, tras conquistar el primer Campeonato de Andalucía de su historia. Un premio que refuerza la trayectoria de un equipo que sigue dando pasos adelante y que tiene claro su gran objetivo: el ascenso.