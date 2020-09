Jaén Rugby confirma la vuelta de Marco Gasparri y el fichaje de Daniel Camarero

La secretaría técnica de Jaén Rugby sigue lidiando con la incertudumbre sobre cuándo comenzará el campeonato de liga, pero continúa con su labor de diseñar un equipo de garantías para la tenporada 20/21. En esta línea ha anunciado la continuidad un año más de Marco Gasparri y la llegada de un joven jugador para la línea de tres cuartos.

Marco Gasparri (Villa Gessel-Argentina 01/11/1989) ha sido una pieza clave en el esquema de Juan Alfredo Cerván esta primera temporada en Jaén Rugby. Ha jugado 20 partidos como titular y uno, el de la jornada 18 frente a CD Arquitectura, como suplente. En casi todos, formando la segunda línea junto al capitán, José Manuel Espinosa. Ambos son los jugadores que más minutos han estado sobre el terreno de juego: 1570 el veterano capitán, 1566 el argentino. Gasparri ha jugado casi todos sus partidos como segunda línea, pero también lo ha hecho como “flanker” y cierre en la tercera línea, sustituyendo a Timoti Marr. Buen salto en touch, Gasparri también ha destacado por su potente carrera y sus diez ensayos anotados esta temporada.

Jaén Rugby también ha anunciado la incorporación a la plantilla de su segundo fichaje para la próxima temporada: el español Daniel Camarero.

Daniel Camarero (Marbella 10/09/1994) ha militado esta pasada temporada en Aparejadores Rugby Burgos, equipo de División de Honor. Camarero es un jugador polivalente que esta última temporada ha dispuesto de minutos tanto en el equipo senior de la máxima categoría del rugby nacional, como en el sub 23 y lo ha hecho jugando como medio melé, como apertura e incluso de centro.

Se trata de un jugador formado en la cantera del Marbella Rugby Club, cuya camiseta ha vestido desde los 4 años hasta el equipo senior. Tiene experiencia en DHB y en DH y ha jugado en la selección andaluza sub 20 y sub 21 y española sub 17 y sub 18.

Ambos se incorporarán en los próximos días a los entrenamientos que ya han arrancado esta semana. Los jugadores disponibles han completado las dos primeras sesiones de esta pretemporada a las órdenes de Juan Alfredo Cerván y Nicolás Sanfilippo.