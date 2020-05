Jaén Rugby Campeón de liga División de Honor B

La Comisión Delegada de la Federación Española de Rugby (FER) aprobó el pasado 30 de abril no disputar ninguna de sus competiciones de carácter nacional en lo que queda de temporada 2019-20. Esta decisión supone que se da por finalizada la Liga en División de Honor B masculina y que la clasificación definitiva es la que reflejaba la tabla el 13 de marzo, día en el que quedaron suspendidas las competiciones deportivas por la declaración del estado de alarma.

Por tanto, tras esta decisión, Jaén Rugby figurará en el palmarés de la temporada 2019/20 de División de Honor B como Campeón de Liga en el Grupo C de esta categoría. La alegría no es completa porque no habrá liguilla para subir a División de Honor. La FER ha concedido el ascenso directo a la máxima categoría del rugby español al Getxo RT, campeón en el Grupo A. El equipo vasco ha sumado 95 puntos, los mismos que el club jiennense, pero tiene una mejor diferencia entre los tantos anotados a favor y los encajados en contra. Getxo RT tiene un saldo favorable de 789 puntos y Jaén Rugby de 627. Ese, y no otro, es el criterio para desempatar fijado por la Federación en su reglamento de la competición. Eso sí, los jiennenses han sumado 20 victorias en 21 partidos disputados y los vizcaínos 19 en el mismo número de encuentros.

Los números de esta temporada son históricos para Jaén Rugby. Primer clasificado del Grupo C de su grupo, 95 puntos sumados -15 de ellos como bonus ofensivo-, 21 partidos jugados, 20 ganados, siendo el equipo con más victorias de la categoría.

La Junta directiva de Jaén Rugby tiene previsto reunirse para valorar esta decisión de la FER y comenzar a planificar la temporada 2020/21. Han sido 48 días de incertidumbre y con la incógnita de saber con cuántos patrocinadores y con qué presupuesto podrá contar el club para afrontar el próximo campeonato.