El Jaén Rugby cae derrotado por 3-34 frente al C.R. Málaga

Dura derrota la que ha encajado Jaén Rugby este fin de semana. Dura por el rival, dura por el resultado, pero, sobre todo, dura por el juego desplegado. El resultado es de lo más elocuente: Jaén Rugby 3 – C.R. Málaga 34. Un único golpe de castigo anotado y cinco ensayos en contra.

Durante los primeros minutos del encuentro ambos conjuntos alternaban sus ataques y se repartían las imprecisiones generadas, eso sí, por dos buenas defensas. Pero al cuarto de hora de juego, los malagueños encadenaron dos ensayos casi consecutivos sorprendiendo al XV jiennense en su colocación. Antes del descanso, Facu Rutolo anotó los tres únicos puntos que sumaría para su equipo. Un 3-12 que dejaba el partido abierto a una reacción en la segunda parte.

No hubo reacción del equipo jiennense tras la reanudación. Sí vendaval malagueño. Jaén Rugby no supo aprovechar la superioridad numérica de la que dispuso en los primeros minutos de la segunda parte y su rival sí. Nada más ser excluido por amarilla el capitán jiennense, José Manuel Espinosa, el alero de CR Málaga, Óscar Nanook, anotó dos ensayos más.

El XV jiennense no bajó los brazos, pero sus ataques naufragaban a cinco metros de la línea de ensayo. Hasta allí llevaban el oval cada vez que los jugadores verde oliva enlazaban fases y trenzaban buenas jugadas. Ráfagas estériles de buen juego que se escapaban entre las manos. En frente, un rival que se fue creciendo con los minutos y ampliando su marcador.

Jaén Rugby no ha conseguido alcanzar esta temporada la regularidad que lo hizo campeón el curso pasado. Demasiados imponderables y, sobre todo, no tener un campo adecuado para jugar como local. No deja de ser paradójico que este partido lo hayan jugado los jiennenses como local en el Bahía Park de Marbella, el mismo terreno de juego donde lo hace C.R. Málaga.

Jaén Rugby encara la segunda parte de la liga habiendo sido derrotado por los tres primeros clasificados. Esta circunstancia lastra los objetivos marcados para esta temporada. Según el diseño de la competición, los equipos arrastran a la segunda fase de la liga los puntos y resultados conseguidos en este primer tramo de la temporada contra el resto de clubes que jueguen en el grupo de los seis mejores clasificados.

Golpe de autoridad del Senior B en Almería

Segundo partido y segunda victoria del equipo senior B masculino. Además, una victoria convincente: Costa Almería 5 – 41 Jaén Rugby. Jaén Rugby B ha dominado el encuentro de principio a fin gracias a un juego muy ordenado en todas sus líneas y a unos jugadores muy motivados. El partido se le puso de cara a los jiennenses en la primera parte con los ensayos de Ernesto Alfaro, Alfonso Arias y Jose Cabrera. Dos de ellos transformados por el talonador Jose Ernesto Arias.

El recital de juego jiennense se mantuvo en la segunda parte con otros cuatro ensayos, el último con el tiempo casi cumplido. Cuando el equipo almeriense consiguió su único ensayo, su rival ya había sumado 24 puntos.

Jaén Rugby B es segundo en la clasificación con 9 puntos, gracias a sus dos victorias, y a 2 puntos del primer clasificado, Rugby Escoriones. Los granadinos han jugado tres partidos y a los jiennenses todavía le queda uno para completar la primera vuelta. Se trata del que debería haber disputado el 31 de enero contra CR Málaga C.

Empate con remontada de Jaén Rugby Femenino

La jornada se ha completado para los equipos seniors de Jaén Rugby con el valioso empate logrado por el equipo femenino en Sevilla. Empate con remontada frente a un Universitario Sevilla que ha jugado reforzado con componentes del equipo de Liga Iberdrola. Las jugadoras del equipo jiennense se adelantaron con un ensayo de su capitana, Elena Teruel. Pero a partir de ahí fueron a remolque en el marcador. Otro ensayo de Laura Pliego, transformado por Irene Honrubia, dejó el marcador en el definitivo 12-12.

El equipo femenino de Jaén Rugby sufre en las fases estáticas, pero mantiene su disciplina defensiva y su resistencia física. Una defensa férrea a la que en cada partido el equipo jiennense suma un mayor acierto ofensivo. El equipo que entrena Jose Carlos Pérez “Reche” mantiene una trayectoria ascendente y ya son terceras con 6 puntos. Lo son con una plantilla corta que espera ilusionar a nuevas jugadoras para que formen parte del equipo.