El Jaén Paraíso Interior queda fuera de la Copa de España

Al final no pudo ser. El Jaén Paraíso Interior se quedó este martes fuera de la Copa de España, de la que ha sido campeón dos veces, al perder contra el Ribera Navarra (5-2) en el partido aplazado de la novena jornada, con lo que el Futbol Emotion Zaragoza completa el cuadro del torneo que se disputará en Madrid.

El conjunto andaluz, que precisamente ganó la competición en la edición de 2018 en la capital de España, necesitaba ganar para clasificarse para la Copa, que ya tiene cerrados sus ocho equipos: Levante, Palma, Jimbee Cartagena, Movistar Inter, Barça, Viña Albali Valdepeñas, ElPozo Murcia y Futbol Emotion Zaragoza.

Mithyué dio ventaja el Jaén con un zurdazo al borde del descanso, pero en la segunda parte remontó el Ribera Navarra, que sale de las posiciones de descenso. El conjunto de Tudela anotó el 1-1 por medio de Javivi (m. 24) y el 2-1 en un contragolpe culminado por Gabriel, a falta de seis minutos y 59 segundos para el final del choque.

Aún igualó el Jaén, con el 2-2 de Attos a 4:52, cuando su equipo ya jugaba de cinco, pero de nuevo el Ribera Navarra se hizo con la ventaja en el marcador, con el 3-2 de Pedro, en un duelo tenso. El 4-2 de Terry y el 5-2 de David completaron el triunfo local y la derrota del equipo andaluz, fuera de la Copa de España 2021.

El partido entre Ribera Navarra y Jaén Paraíso Interior terminó de la peor manera posible: en trifulca.

La tensión parace ser que fue creciendo con el paso de los minutos entre miembros de ambas entidades, algo que acabó con una enorme bronca en la grada y en la que tuvo que intervenir la Policía para calmar los ánimos de unos y otros.

Me gustaría pedir perdón por la imagen que dimos anoche, no es la que se merece el fútbol sala ni el Jaén. Perdí los nervios al ver cómo agredían a la periodista de nuestro club y le intentaban quitar el móvil. A pesar de todo, me gustaría zanjar el tema y reitero mis disculpas.