El Jaén Paraíso Interior se aferra al 'playoff' con seis finales por delante

El Jaén Paraíso Interior afronta el parón internacional con poco margen de error tras la dura derrota encajada en Palma (8-2) frente al Illes Balears Palma Futsal, vigente tricampeón de Europa. El equipo andaluz, que hace apenas dos semanas levantó su cuarta Copa de España, ocupa la octava posición con 34 puntos en plena lucha por clasificarse para el ‘playoff’ por el título.

Máxima igualdad en la tabla

La pelea en la zona media-alta de la tabla continúa muy ajustada. Su ventaja es mínima respecto al Industrias Santa Coloma, que recortó distancias tras imponerse al Córdoba Patrimonio de la Humanidad (4-5), lo que obliga al Jaén a mantener el nivel competitivo en el tramo decisivo del curso.

Adiós a la solidez defensiva

La visita a Palma supuso un frenazo para los de Daniel Rodríguez, que llegaban con una dinámica defensiva muy sólida. De hecho, los amarillos habían mantenido su portería a cero durante 167 minutos y solo habían encajado un gol en los tres partidos de la Copa de España, pero el poder ofensivo del conjunto balear fue inasumible.

Seis finales por delante

Pese al tropiezo, el objetivo sigue claro: asegurar la presencia en la fase final del campeonato. Para lograrlo, el Jaén Paraíso Interior deberá afrontar seis encuentros exigentes tras el parón, con duelos directos ante equipos de la zona alta y rivales por la permanencia.

La competición se reanudará el próximo 18 de abril en el Olivo Arena ante el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Después, encadenará dos partidos como local ante ElPozo Murcia y Osasuna Magna Navarra, y visitará las pistas de Family Cash Alzira, Movistar Inter y el rival directo, Industrias Santa Coloma.