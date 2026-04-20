Elena Torres, la luchadora de la Universidad de Jaén que representará a España en el Mundial de Brasil

La luchadora Elena Torres Rubio, deportista del programa PADUAN de la Universidad de Jaén (UJA), ha sido seleccionada para representar a España en el Campeonato del Mundo Universitario de Deportes de Combate. La competición, organizada por la FISU, se celebrará del 8 al 13 de junio en la ciudad de Brasilia (Brasil).

Elena Torres, estudiante del Grado en Psicología de la UJA, practica la Lucha Olímpica desde que era pequeña. Actualmente pertenece al club Power de Wrestling Club Torredelcampo, su localidad natal, y es una de las integrantes de la Selección Española.

Objetivo: medalla en Brasil

La deportista universitaria ha manifestado estar "muy contenta y muy agradecida de que la Federación Española haya contado conmigo para un campeonato tan importante". Su objetivo es claro: conseguir una medalla, "pero, sobre todo, estar satisfecha con el trabajo hecho y poder plasmarlo en la competición".

Elena Torres, la luchadora de la Universidad de Jaén que representará a España en el Mundial de Brasil

Estoy muy contenta y muy agradecida de que la Federación Española haya contado conmigo para un campeonato tan importante" Elena Torres Deportista del programa PADUAN de la Universidad de Jaén

Para ello, la preparación es clave. "Estos meses nos esperan unas cuantas competiciones y concentraciones para prepararnos y espero poder dar lo mejor de mí en Brasil", ha afirmado la luchadora, que se compromete a hacer "todo lo que está en mis manos para no decepcionarlos".

Un palmarés de campeona

En su palmarés reciente destacan los oros conseguidos en los Campeonatos de España de 2023 y 2024 en la categoría de -59 kg. Además, ha sido oro en el Campeonato de España U23 de 2022 (-57 kg), bronce en el Campeonato de España Escolar/Cadete de 2019 (-57 kg) y ha representado a España en competiciones de alto nivel como el Campeonato de Europa U20 en 2023.

Compaginar estudios y deporte de élite

Desde que inició sus estudios en el curso 2022/2023, Elena Torres forma parte del Programa de Apoyo a Deportistas de Alto Nivel (PADUAN) de la UJA. Esta iniciativa, pionera en el sistema universitario andaluz, apoya a más de una veintena de estudiantes para que puedan compaginar su carrera académica y deportiva.

Como reconocimiento a su trayectoria, la luchadora recogerá el próximo lunes 20 de abril el Trofeo Universidad de Jaén durante la XXVII Gala del Deporte Jiennense. El acto, organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Jaén, tendrá lugar a las 20 horas en el Teatro Darymelia de la capital.