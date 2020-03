El deporte jienense se paraliza por el coronavirus

El deporte jienense ha quedado paralizado y, debido a la pandemia del coronavirus, las federaciones, clubes, asociaciones y entidades han aceptado las recomendaciones del Consejo Superior de Deportes y de las distintas consejerías de Sanidad, y han optado por aplazar todo tipo de competiciones, al menos para las dos próximas semanas.

Había mucha incertidumbre sobre todo en los clubes modestos, de fútbol y fútbol sala, al entenderse en un principio que los partidos se jugarían a puerta cerrada, con el consiguiente perjuicio económico para sus arcas.

Al final se optó por el criterio más adecuado, si bien, según ha comentado a DEPORTES COPE, Nicolás de la Torre, médico del Jaén Paraíso Interior FS, “el riesgo de adquirir la enfermedad era prácticamente el mismo, si bien era más prudente el jugarlos a puerta cerrada, para que no hubiera cercanía entre los aficionados, situados en las grada a solo unos centímetros unos de otros”. Por el contrario, apuntó que “la decisión de aplazarlos era lo más lógico, para no que los clubes no salgan perjudicados en el plano económico”.

En lo que se refiere, en este caso, al UDC de Torredonjimeno, se ha entendido que es lo mejor, ya que si “nos hubieran exigido jugar a puerta cerrada, hubiéramos solicitado al Linares Deportivo el aplazamiento del derbi, ya que de otra forma hubiéramos perdido una buena taquilla, y los aficionados se hubieran perdido un bonito partido”.

Por lo que respecta al Real Jaén CF, su director deportivo, José Antonio Presa ‘Puskas’, ha declarado que “pienso que el aplazamiento, en el plano deportivo, nos ha perjudicado porque estamos atravesando un buen momento, pero lo más importante es la salud”, por lo que ha insistido, “ahora lo que vamos a intentar es poder entrenar con cierta normalidad, para que no perdamos el ritmo para cuando llegue la fecha de la reanudación de la competición”.

Es más, desde el gabinete de prensa del conjunto blanco, se ha enviado una nota informativa, en la que se dice que “por la presencia del coronavirus, las oficinas del club permanecerán cerradas al público, desde ayer hasta nueva orden”, si bien los trabajadores y empelados siguen realizando su labor.

También en esos mismos término, se ha referido el entrenador del Linares Deportivo, Juan Arsenal, que ha incidido en “nuestros deseos era jugar los partidos a puerta cerrada, para que no se rompiera el ritmo de la competición en los jugadores, pero está claro que evitar cualquier riesgo de contagio, es lo más natural, por lo que aceptamos las decisiones que se han tomado”.

Pero al margen de lo relacionado con el fútbol o fútbol sala, otras actividades deportivas también han sido aplazadas, porque la decisión era trasladada a todas las federaciones, por lo que, al menos durante dos fines de semana, el deporte en general estará paralizado en España, ya aunque esas son las fechas que se han propuesto de principió, si la presencia del ‘virus’ no remite, podría ampliarse el tiempo.

Al equipo del Club Jaén Rugby, que milita en División de Honor B, solo le afectaría en una jornada, ya que este próximo fin de semana, la entidad que preside Eduardo Sánchez Godoy, descansaría este fin de semana para, al siguiente, jugar el último partido de liga de regular. Pero si la situación continua con estos parámetros, habría que seguir esperando conocer si el equipo jienense, actualmente líder del grupo C, que ya está clasificado para la fase de ascenso a División de Honor A, accedería como líder o segundo clasificado.