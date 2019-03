La Copa COVAP aboga por las medidas preventivas eficientes para reducir en un 90% la incidencia del bullying

La séptima edición de la Copa COVAP, iniciativa deportiva y educativa infantil promovida por COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, ha celebrado hoy su sede provincial en el municipio jiennense de Alcalá la Real, donde se ha puesto de manifiesto que la incidencia del bullying se puede reducir en un 90% con un plan eficiente de prevención e intervención a largo plazo que permita además atender a las víctimas de acoso escolar y reeducar a los acosadores, según la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), centro colaborador de la Copa COVAP en esta séptima edición, y de acuerdo con el Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar implementado en 50 colegios españoles.

El Complejo Polideportivo Alcalá la Real ha recibido durante gran parte de la jornada matinal a más de un millar de personas, entre niños y niñas participantes, familiares y espectadores. En total han participado 32 equipos compuestos por menores de 10 y 11 años y repartidos en tres categorías: fútbol mixto, baloncesto masculino y baloncesto femenino.

Tras finalizar las fases eliminatorias, los conjuntos vencedores en las distintas modalidades han sido el Atlético Jaén en fútbol mixto, que ha ganado al C.D. Alcalá Enjoy por 7 a 0; el MPDOS LinaBasket Club en baloncesto masculino, que ha competido contra el Jaén C.B. con un resultado de 14 a 11, y el C.B. Martos en baloncesto femenino, que se ha impuesto al Jaén C.B. por 16 a 8. Estos equipos representarán a Jaén en la fase final de la séptima Copa COVAP, que tendrá lugar los días 15 y 16 de junio en la Ciudad Deportiva de Bahía Sur de San Fernando (Cádiz).

Según el alcalde de Alcalá la Real, Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo, “para Alcalá la Real significa mucho acoger la Copa COVAP porque refleja nuestro compromiso con lo que representa una iniciativa de estas características que apuesta de forma tan decidida por la alimentación sana y la actividad física, así como por su campaña educativa para combatir el acoso escolar”. Por su parte, la responsable del Proyecto de la Copa COVAP, Manuela Pozuelo, sostiene que "uno de los objetivos de la Copa COVAP es promover medidas para prevenir este tipo de situaciones y lograr que los niños sean conscientes de la gravedad del acoso escolar y las consecuencias físicas y psicológicas que tiene para las víctimas que sufren bullying, por eso estamos convencidos de la necesidad de desarrollar acciones que consigan mejorar la autoestima y la confianza de los más pequeños a través de charlas paralelas al desarrollo deportivo que imparte una psicóloga profesional en el marco de la campaña educativa”.

El incremento de los casos de bullying

Un estudio matemático de la Universidad Politécnica de Valencia pronostica 400.000 nuevas víctimas de acoso escolar en el periodo 2016-2020. Este incremento, según precisa Enrique Pérez-Carrillo, presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), “contradice los informes que hablan de un descenso del bullying”. “Los datos oficiales solo se basan en las denuncias que llegan a inspección educativa y a la fiscalía de menores, que son los casos más graves, pero no se tienen en cuenta otros en los que los niños que lo sufren no son conscientes porque normalizan la situación o no se atreven a denunciar por temor”, agrega.

Además de tomar medidas a tiempo, la Copa COVAP y la AEPAE destacan el papel de la práctica deportiva a la hora de ayudar a prevenir el acoso escolar desde una perspectiva individual, mejorando la competencia física de los niños, lo que redundará en un incremento de su autoestima y confianza, y desde un enfoque social, al pertenecer a un grupo de apoyo con un objetivo común. “Los niños que no forman parte de una comunidad son potencialmente más propensos a sufrir acoso escolar, mientras que en un equipo todos tienen algo que aportar y esto potencia la colaboración y la hermandad entre sus integrantes”, añade Pérez-Carrillo.

Un plan de prevención del acoso escolar debe reunir unas características para que sea riguroso y eficiente. Este debe abrirse en cuanto haya indicios de maltrato reiterado y realizarse de manera transparente. Además, debe sensibilizar y formar a todos los alumnos, impartir formaciones a las familias y al personal docente, proteger y prestar asistencia a las víctimas del bullying, y reeducar y sancionar a los acosadores con acciones precisas y eficientes.

Campaña educativa y diversión para los participantes y sus familiares

Las instalaciones del Complejo Polideportivo Alcalá la Real han contado con una serie de charlas educativas dirigidas a niños y padres. Por un lado, una psicóloga ha explicado las consecuencias del bullying a los participantes de 10 y 11 años para saber identificarlo y denunciarlo. Por su lado, los padres han conocido los mitos y verdades que giran en torno a la alimentación, una información que les ha proporcionado una nutricionista y que les servirá para cuidar la dieta de sus hijos y de toda la familia.

El área ‘¡Muévete con COVAP!’ también ha estado presente en el enclave deportivo, diseñado para ofrecer actividades de ocio a todos los asistentes a la jornada mediante juegos y bailes en familia. Tras su paso por Pozoblanco, Viator, Utrera, Moguer y Alcalá la Real, la Copa COVAP recorrerá las tres restantes provincias andaluzas con su próxima parada el 7 de abril en Mijas (Málaga), a la que le seguirán Huétor Tájar (Granada) y Conil (Cádiz), hasta llegar a la fase final, que tendrá lugar en el municipio gaditano de San Fernando los días 15 y 16 de junio.

La iniciativa cuenta con el padrinazgo de figuras del deporte como Fernando Romay e Isabel Sánchez, ex jugadores de baloncesto, y Rafael Gordillo, ex jugador de fútbol, y con el respaldo de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) y la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB).

Sobre la Copa COVAP

La Copa COVAP es una iniciativa deportiva y educativa en hábitos de vida saludables dirigida a niños y niñas andaluces de 10 y 11 años. Desde hace siete ediciones, este torneo de fútbol y baloncesto recorre las ocho provincias de Andalucía con el objetivo de luchar contra la obesidad infantil, un problema de salud extendido en la región. Impulsada por la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), la Copa COVAP es un evento único que cada año reúne a cerca de 4.000 participantes y congrega a figuras del deporte nacional que apadrinan y divulgan sus valores. Más información en: http://www.copacovap.es.