Comunicado de los jugadores del Jaén Paraíso Interior FS

Como ya hizo el Club hace unos días, los jugadores del Jaén Paraíso Interior FS expresan su total y absoluto rechazo a la medida tomada el pasado jueves por el Juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol en la que se obliga al a disputar varios partidos aplazados en los próximos días de tal forma que deberían jugar 9 encuentros en 21 días, 7 de ellos fuera de casa.

COMUNICADO DE LA PLANTILLA

A través del siguiente comunicado, los jugadores del Jaén Paraíso Interior FS queremos mostrar públicamente nuestro malestar por lo que consideramos un calendario incoherente, y que pone en peligro no solo nuestra salud, sino también las bases de lo que se debe considerar una COMPETICIÓN justa y en igualdad de condiciones con el resto de participantes.

Queremos dejar claro que nuestra intención, SIEMPRE es la de jugar y así lo hemos demostrado en reiteradas ocasiones, incluso a veces no en las mejores condiciones, pero creemos que lo que se propone desde la RFEF es desproporcionado y pone en riesgo no solo nuestra salud, sino también la posibilidad de desarrollar nuestra profesión de una manera digna y en unas condiciones mínimas de seguridad. Los jugadores nos reservamos el derecho de emprender todas aquellas acciones que defiendan nuestros intereses y en contra de aquellas entidades que los hayan vulnerado o hayan facilitado su vulneración.

Creemos que si el objetivo de este calendario es intentar que todos los partidos de la primera vuelta se jueguen, y estos no se vayan acumulando en el tiempo, hay otras maneras de realizarlo que no sea la de jugar con nuestra salud y profesión. Tenemos constancia que nuestro Club ha planteado varias alternativas para cumplir ese objetivo, entre ellas la de jugar partidos aplazados de la 1ª vuelta antes que jugar los de la 2ª , como es el caso del encuentro contra Valdepeñas, juntar partidos por cercanía en el mismo desplazamiento, o sin ir más lejos, y otra alternativa que puede ser válida y simple y que proponemos nosotros, como la de prorrogar la fecha límite del 23 de febrero que la misma RFEF ha impuesto y que hace que comprima todo el calendario. Todas estas alternativas han sido rechazadas por el Juez de Competición, alegando que no se puede alterar el orden del calendario, argumento que no consideramos válido ya que ha estado realizando durante toda la competición con partidos aplazados de todos los Clubes.

Entendemos que es una temporada atípica y complicada para TODOS por culpa de un virus que está acabando con la vida de muchas personas y que entre todos debemos hacer esfuerzos para sacar la competición y nuestra profesión hacia adelante. De hecho, nos consta que nuestro Club manifestó en su día a la Comisión de la RFEF nuestra predisposición a hacer todos los esfuerzos posibles para afrontar un calendario que volviera cierta normalidad a nuestra situación en la competición, pero entendemos que ese sobre esfuerzo es imposible de mantener durante un mes de manera continuada, por eso nuestro rechazo a la propuesta finalmente elaborada.

Así mismo, queremos recordar que esta situación deportiva de acumulación de partidos aplazados, viene provocada por unas circunstancias extraordinarias de pandemia mundial, la cual no solo ha afectado directamente a nuestro Club y a nuestra plantilla, teniendo varios casos de directivos, jugadores y miembros del cuerpo técnico así como familiares que han sufrido las consecuencias de este virus, sino que indirectamente también nos ha afectado las mismas circunstancias que han vivido otros clubes. En la misma línea, queremos recordar la situación de la temporada pasada en la que la competición se suspendió, no disputándose el resto de encuentros de liga regular al considerarse que no se cumplían unas condiciones mínimas para poder disputarse, hecho qué tras esta decisión tomada en la colocación de los encuentros aplazados, no entendemos.

Por último, volvemos a incidir que desde la plantilla del Jaén Paraíso Interior FS siempre hemos mostrado nuestra intención y predisposición a jugar en estos tiempos tan difíciles, a la vez que estamos dispuestos a cualquier solución más proporcionada de partidos, desplazamientos y descansos.

Los jugadores del Jaén Paraíso Interior FS