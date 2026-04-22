El Cliniqas.com busca en Serbia un título europeo histórico para el tenis de mesa español

El Cliniqas.com busca hacer historia este fin de semana en la ciudad serbia de Niš. El equipo linarense disputa la fase final de la Europe Trophy de Tenis de Mesa Femenino, con el objetivo de convertirse en el primer club español en conquistar este título en la categoría femenina.

La fase final, conocida como Grand Finals, reúne a los ocho mejores equipos clasificados de las fases regionales disputadas en enero. La competición, organizada por la Unión Europea de Tenis de Mesa (ETTU), combina una fase de grupos con eliminatorias directas en un intenso fin de semana para decidir al campeón.

Un grupo exigente con el anfitrión

El sorteo, celebrado el pasado 3 de marzo, encuadró al Cliniqas.com en el grupo B junto al anfitrión, el STK Josip Kolumbo serbio, el AEK Athletic Club griego y el ASD Tennistavolo Norbello Blu italiano. El conjunto español accedió a esta fase como campeón de su grupo regional, lo que le otorga una buena posición de partida.

Los rivales presentan un desafío considerable. El STK Josip Kolumbo cuenta con el factor cancha y un historial sólido como subcampeón de la Superliga serbia. Por su parte, el AEK Athletic Club ha mostrado una gran consistencia en la liga griega, mientras que el ASD Tennistavolo Norbello Blu compite en la Serie A1 italiana y se clasificó como subcampeón de su región.

El camino hacia la final

El objetivo principal del Cliniqas.com es superar la fase de grupos para acceder a las semifinales. En los cruces, podría enfrentarse a potentes rivales del Grupo A, como el Panathinaikos A.C. griego o el también español CD Hujase.

Además del título, el torneo asigna puntos para el ranking europeo de clubes, que son clave para futuras clasificaciones en competiciones como la Europe Cup. Los aficionados podrán seguir todos los encuentros en directo a través del canal oficial de ETTU en YouTube.