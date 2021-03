Cinco clubes de Andalucía Oriental se concentran este sábado en Jaén para disputar sus partidos de liga

El campeonato andaluz para las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 está en marcha y los equipos que lo disputan han decidido concentrar sus partidos para poder así terminar la liga en el plazo establecido. Concentraciones que van a realizarse este sábado día 6 de marzo en Jaén y Almería. Los equipos de la Academia Kubota de Rugby PDM Jaén Sub 14 y Sub 16 disputan sus partidos en el Campo de Rugby de Las Lagunillas jiennense y el Sub 18 en el Estadio Juan Rojas de la capital almeriense.

Los equipos de la categoría Sub 14 (12 y 13 años) serán los primeros saltar al terreno de juego. La Academia Kubota de Rugby PDM Jaén jugará el primer encuentro contra Escoriones de Granada. A partir de ahí, y en modalidad de todos contra todos, irán jugando también los XV de C.R. Málaga y Marbella R.U. Los partidos empiezan a las 12:00 y se irán sucediendo hasta las 15.00 horas de este sábado.

Más tarde, mientras los más jóvenes celebran su tercer tiempo, será el turno de los equipos Sub 16 (14 y 15 años). Tres clubes participan en la concentración de esta categoría: la Academia Kubota de Rugby PDM Jaén, U.R. Almería y Marbella R.C. Los tres partidos se disputarán a partir de las 15:20 horas.

En total, ocho equipos de cinco clubes y más de un centenar de jugadores se concentrarán en Jaén este sábado 6 de marzo para disputar la segunda jornada del campeonato andaluz.

Por su parte, el equipo Sub 18 (16 y 17 años) de Jaén Rugby se desplaza también este sábado hasta Almería. Allí disputará dos partidos, uno contra U.R. Almería y otro contra CD Escoriones. Los jiennenses dieron la cara en la primera jornada remontando 20 puntos de diferencia.