Celia Jiménez, ya está en cuartos de final de la NWSL, la mejor liga femenina del mundo

La jugadora natural de Alcaudete, Celia Jiménez, ya está en cuartos de final de la NWSL. El empate cosechado frente al Portland (0-0) y la victoria conseguida por el equipo de Celia ante el Utah de Vero Boquete (0-1), han permitido al OL Reign terminar la fase preliminar en tercera posición.

“Estamos muy contentas e ilusionadas. El domingo jugaremos los Cuartos de Final, contra Chicago, que es un equipo muy bueno, con juego muy directo y con jugadoras que hacen bastante daño arriba. Pero tengo muy buenas sensaciones. El equipo en defensa está trabajando muy bien y creo que este año volveremos a hacer un gran papel”, señala Celia Jiménez, que, a pesar de salir de una lesión, ha disputado los dos últimos encuentros como titular, completando dos grandes actuaciones y ayudando a fortalecer el trabajo defensivo del equipo.

Y es que, la española no lo ha tenido nada fácil. “Los meses en España fueron complicados para trabajar por toda la situación que se creó. Tuvimos que ser creativos para entrenar en casa. Menos mal que tenía la cinta de correr y me mantuve en forma, pero no es lo mismo que estar en el campo”, reseña Celia, que, para colmo “durante la pretemporada no pude estar al 100% por una lesión en el tobillo. Por eso no pude jugar al principio y he ido entrando poco a poco en el equipo. Pero ya estoy bien, he jugado los dos últimos partidos de titular y tengo unas ganas tremendas de llegar lo más lejos posible en el torneo”.

Es evidente que el Covid 19 ha afectado a nuestras vidas y el mundo del fútbol no es ajeno. “Por la situación del Covid 19, la NWSL ha creado una burbuja. Estamos todas en Utah y no podemos estar en contacto con nadie de fuera y ninguna persona puede entrar aquí, ni estar en contacto con nosotras. Durante este tiempo no podemos salir del hotel, salvo para ir al Centro, en donde hacemos los Test Covid, y al campo de entrenamiento. Y en el hotel tenemos dos plantas para el equipo y nadie ajeno puede acceder. El acceso está totalmente restringido. Es un poco duro no poder salir a la calle, pero el torneo se tiene que hacer en una situación segura y se está consiguiendo. No ha habido ningún caso positivo y esperemos seguir igual”, comenta satisfecha y tranquila.

Junto a lo futbolístico, el mayor rival que tienen los equipos es el “calor que está siendo un factor a considerar. Son muchos partidos en poco tiempo, casi todos son con 3 ó 4 días de descanso entre medio y la recuperación es más complicada. Por eso, el día después del partido tenemos contrastes, varias horas y sesiones de trabajo con máquina, con la fisioterapeuta y así intentar recuperarnos lo máximo posible. Pero el hecho de poder disfrutar del fútbol y estar con mis compañeras, hace que todo lo demás se olvide. Somos muy afortunadas de poder estar compitiendo en estas circunstancias y sobre todo por hacerlo de forma segura”, concluye Celia, que el domingo, a las 4.00 horas (horario en España), disputará los cuartos de final de la mejor Liga femenina del mundo.