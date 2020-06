Carmen Carmona vuelve a casa tras dos años en la élite del rugby

A punto de cumplir 19 años la jugadora Carmen Carmona (Jaén, 20/06/2001) vuelve a Jaén Rugby Femenino para disputar la próxima temporada en el club en el que se ha formado desde los 12 años. Carmona ha jugado las dos últimas temporadas en El Salvador Rugby de Valladolid: en la primera logró ascender a la Liga Iberdrola –máxima categoría del rugby nacional femenino- y en la segunda, debutar en ella. Este año ha disputado como titular 13 de los catorce partidos disputados por su equipo, ha anotado 4 ensayos, ha transformado 3 y sumado un golpe de castigo. En total, 29 puntos que la convierten en la máxima anotadora de su equipo.

Carmen Carmona

La joven promesa jiennense ha sido convocada por la selección absoluta de XV, pero aún no ha debutado. Sí lo ha hecho en el combinado nacional Sub 18 de Seven con el que ha disputado los europeos de Francia y Polonia. Allí coincidió con Lea Ducher y Blanca Ruiz con las que compartirá vestuario esta temporada en la Liga Andaluza.

Carmen Carmona juega tanto de primer como de segundo centro, conoce la categoría, el club y a los técnicos Cerván y Sanfilippo. Vuelve para centrarse en sus estudios, para aportar su experiencia al equipo senior femenino y “trabajar duro para volver a las convocatorias de la selección nacional”.