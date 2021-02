La Academia Kubota de Rugby PMD juega este sábado su primer partido oficial de Liga

La Academia Kubota de Rugby PMD juega este sábado 27 de febrero su primer partido oficial de Liga. Después de muchas dificultades provocadas por la pandemia, su equipo Sub 16 debuta en la competición y, lo más importante, lo hace con público. Sus componentes saltarán al Campo de Rugby de Las Lagunillas a las 14:30 horas para jugar contra CR Málaga.

El equipo Sub 16 de la Academia Kubota Rugby PMD está encuadrado en el grupo oriental de la Liga Autonómica junto a otros cuatro equipos: Unión Rugby Almería, CD Universidad de Granada, Marbella RC y CR Málaga. Las restricciones impuestas por el coronavirus han impedido que se celebre ningún partido de esta y otras categorías. Eso sí, los jugadores llevan entrenando a las órdenes de Facundo Rutolo y Emiliano Gómez desde el mes de septiembre.

Este no será el único partido que se dispute este sábado. Antes que los Sub 16, a las 13:00, saltarán al terreno de juego los jugadores del equipo Sub 18. Su rival, el CD Universidad de Granada. Los Sub 18 de Jaén Rugby también disputan la Liga Autonómica en el grupo oriental, grupo que en esta categoría sólo tiene otro equipo además del jiennense y el granadino: UR Almería.

La multinacional japonesa Kubota se ha convertido esta temporada en patrocinador principal de las actividades que desarrollen tanto la Escuela como la Academia de Jaén Rugby. La esponsorización de estos seis equipos de cantera por parte de la firma Kubota España abarca desde la formación hasta la equipación de todos los jugadores y jugadoras que forman parte de las categorías base de Jaén Rugby. De hecho, ambas pasan a llamarse ESCUELA KUBOTA DE RUGBY PMD y ACADEMIA KUBOTA DE RUGBY PMD. Las equipaciones de todos los equipos de la cantera de Jaén Rugby incorporan esta temporada el logo y el color corporativo de la firma de maquinaria agrícola.

La Escuela de Rugby PMD abarca a todos los equipos de las categorías Sub 6 a Sub 12. En la actualidad, son 93 los jugadores/as entre 4 y 11 años que cuentan con ficha deportiva. Por su parte, la Academia abarca los equipos de las categorías Sub 14 y Sub 16. Esta temporada la forman 45 jugadores/as entre 12 y 15 años con ficha deportiva.

Hay que recordar, también, que este año Jaén Rugby ha alcanzado un acuerdo con el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Jaén para constituirse en Escuela Municipal de Rugby. Un paso, que unido a este acuerdo de patrocinio, contribuirá a potenciar la práctica y los valores del Rugby y trabajar en la formación integral de sus jugadores/as, en especial a los de las categorías base, así como al Rugby Inclusivo, tal y como establecen los fines del Club Deportivo Jaén Rugby de Jaén.