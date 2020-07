Noches de Palacio programa 13 conciertos en una quinta edición condicionada por la Covid-19

El programa Noches de Palacio que organiza la Diputación de Jaén ofrece en su quinta edición un cartel de 13 conciertos de primer nivel aunque estará condicionado por las medidas de seguridad y prevención frente a la Covid-19. “Hemos tenido que reducir el ámbito temporal de este programa, que otros años ha comenzado en mayo, y que este año se desarrolla de julio a septiembre, o el aforo”, ha señalado el diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, en la presentación de esta programación que volverá a tener al Centro Cultural Baños Árabes de Jaén como escenario principal, aunque el Auditorio de la Alameda acogerá los dos últimos conciertos, el de Los Secretos y el de El Consorcio, el 18 y 19 de septiembre, respectivamente.

El próximo 24 de julio será Berta Franklin la encargada de abrir las Noches de Palacio que tendrán en julio otras dos citas, el día 25 con el concierto de Los Arrabaleros, y el día 30 con la actuación de Liminal de Vanesa Aibar. Para el 29 de agosto se ha programado el concierto de Nacha Pop, mientras que en el mes de septiembre se concentrarán la mayoría de las citas de esta quinta edición de Noches de Palacio. El día 3 será la actuación de Travellin’ Brothers; el 4 de septiembre hará lo propio La sonrisa de Julia; el día 5 tendrá lugar el concierto de Aurora and the Betrayers; el 10 de septiembre actuará Freedonia; el día 11 será el concierto de Zenet; el 12 de septiembre tomarán el relevo The Levitants; y el 17 de septiembre Cristina Rosenvinge pondrá el cierre en el Centro Cultural Baños Árabes-Palacio de Villardompardo.

El diputado de Cultura y Deportes ha recordado que “uno de los cometidos que tiene este programa es dinamizar el casco histórico de Jaén y es muy agradable pasear por sus calles para terminar con un buen concierto. Conciertos que están condicionados por las medidas de seguridad y prevención frente a la Covid-19. En este sentido, se ponen a la venta solamente 200 entradas para cada concierto de los que se celebrarán en el Centro Cultural Baños Árabes, que se pueden adquirir a nivel individual o para grupos de dos, tres o cuatro personas”. Ángel Vera ha indicado que, de este modo, se garantiza la distancia de metro y medio, y también se ha referido a otras medidas como la dotación de cámaras térmicas para el acceso o el refuerzo de azafatas y seguridad para cumplir con los protocolos de salida y entrada al espacio escénico del Palacio de Villardompardo. Todas las actuaciones darán comienzo a las 22 horas y las entradas se pueden adquirir en www.consiguetuentrada.com y en Pianos Leonés, en la calle Muñoz Garnica, 3, de Jaén.

Esta quinta edición de Noches de Palacio cuenta con la colaboración de Innovasur y de El Corte Inglés.