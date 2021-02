Los Mejillones Tigre presentan su nuevo disco “Tropical y Salvaje” en Jaén

Con la mitad del aforo ya completo del Teatro Darymelia, el sábado, 20 de febrero, regresa a la capital la emergente banda Los Mejillones Tigre. Una formación más que conocida por su mezcla de ritmos tropicales, rock, garage y cumbia, entre otros, que han sabido ganarse al público en sus conciertos. En esta ocasión presentarán su disco “Tropical y salvaje”, en una actuación que comenzará a las 16.30 horas, enmarcada en el XXI Festival de Otoño de Jaén, con la apertura de puertas prevista para media hora antes. Es de las propuestas del nuevo ciclo de conciertos bautizado Chek Chek, que retoma con fuerza y entusiasmo esta edición especial marcada por la pandemia.

Los Mejillones Tigre buscan no dejar indiferente a los asistentes, a los que esperan dejar boquiabierto con un trabajo discográfico que han preparado “a fuego lento para los jiennenses”. Se trata de una delicatessen con aromas sixties, no exenta de psicodelia y con esa querencia por los ritmos latinos que es tan propia de esta banda. Influencias no le faltan, como la de Los Mirlos, Los Salvajes, Os Mutantes hasta pasar por Los Amaya y The Beatles. Destacar que no hace mucho tuvieron la ocasión de participar en un homenaje a Siniestro Total en Radio 3, con una versión de la canción ‘El síndrome de Estocolmo’.

El concejal de Cultura, José Manuel Higueras, deja claro que es una gran oportunidad de disfrutar de uno de los mejores ejemplos de la pujante escena local y ánima al público a vivir una experiencia perfecta para el fin de semana. “Es una oportunidad de disfrutar de la cultura este sábado, en un horario adaptado a la nueva situación”, ha reflexionado el concejal de Cultura.

El disco que presentarán Los Mejillones Tigre llega marcado por sus ganas de volver a Jaén. Una combinación en la que suman “sonidos refrescantes, letras punzantes y una marcada y propia actitud gamberra” en palabras de esta banda. Las entradas para asistir se pueden adquirir en www.entradas.aytojaen.es a un precio de 12 euros más gastos de distribución. Desde la organización del Festival se anima a asistir a este concierto y todos los espectáculos programados para todas las edades y preferencias, garantizando siempre la seguridad sanitaria para el público asistente, ofreciendo así cultura segura para todos.

Toda la información está disponible en la web www.festivaldeotoñojaen.com. Higueras ha recordado que en la página se pueden adquirir las entradas para el ciclo de conciertos Check-Check, uno de los más esperados en la ciudad, por la oportunidad de ver en escena a “grupos emergentes posicionados a nivel nacional que presentan sus nuevos trabajos compuestos en los últimos meses”. Y es que, además de Los Mejillones Tigre, de la mano de esta propuesta llegarán Uniforms, Merrie Melodies, la experiencia inmersiva electrónica y audiovisual de FisiobramLab, Califato Ÿ y “_Juno”, el duo compuesto por la ubetense Zahara y Martí Perarnau.