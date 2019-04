La gira “Sting: MySongs” llegará a Úbeda el 22 de julio

Sting llegará a Úbeda con su gira “Sting: MySongs“, un espectáculo dinámico y desenfrenado donde se presentarán las canciones más queridas escritas por Sting y que abarcará los grandes temas de la prolífica carrera del ganador de los Premios Grammy en 17 ocasiones, tanto con el grupo The Police como en su carrera como solista. Durante el concierto se podrán escuchar temas como "Englishman In New York", "Fields Of Gold", "Shape Of My Heart", "Every Breath You Take", "Roxanne", "Message In A Bottle" y muchosmás. Sting estará acompañado por una banda de rock.

“Sting: Mysongs” se presentará en el Auditorio Recinto Ferial de Úbeda el 22 de julio, con entradas a la venta a partir de 60 € en www.consiguetuentrada.com