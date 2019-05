“Cinema Jaén de Luxe”:El imperio de los superhéroes

El cine de superhéroes se ha impuesto por incomparecencia de los rivales. De eso no cabe la menor duda. Si tuviéramos que citar de forma exhaustiva la ingente cantidad de títulos aparecidos en estos últimos tiempos, prácticamente ocuparíamos todo el espacio de este artículo. Entre la factoría Marvel y DC Comics, que a efectos de negocio son la misma cosa, no han dejado superhéroe sin su correspondiente traslación a la gran pantalla. De Superman a Batman, de Catwoman a Wonder Woman, de Spider-Man a Aquaman, de Pantera negra a Deadpool, de... todos, absolutamente todos, han dado muestras de vida cinematográfica. Si en los años cuarenta y cincuenta el western dominaba Hollywood, ahora lo hace el género de superhéroes.

Claro, se impone analizar los porqués de tan singular maniobra y, desde luego, no hace falta ser un cinéfilo erudito para advertir dos cuestiones tan básicas como elementales. Primera, se trata de un cine perfecto para cubrir la parte espectacular del negocio que atrae al espectador -“Pasen y vean, es el más difícil todavía”- y; segunda, las complicaciones argumentales para pergeñar una historia son mínimas. De esta forma es fácil matar dos pájaros de un tiro, porque el presupuesto destinado para el siempre impredecible y costoso departamento de guionistas, acaba recalando en el de efectos especiales que, a la larga, resulta mucho más económico, seguro y rentable.

“Vengadores: Endgame” ha sido el acabose. Con una inversión de 314 millones de dólares, ha conseguido recaudar más del cuádruple de su presupuesto. Y todo eso en muy poco tiempo, porque el primer fin de semana, con 1.222 millones de dólares, ya se había convertido en la película con mejor estreno de la historia.

En cualquier caso, el filón sigue abierto y ya se anuncia la aparición de títulos tan impactantes como “X-Men: Dark Phoenix”, “Los nuevos mutantes”, “Spider-Man: Lejos de casa” o “Joker”.

Lo dicho, las productores se han percatado que necesitamos poner un superhéroe en nuestras vidas.

