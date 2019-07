Cinema Jaén De Luxe (11/0719)

Jaén, jueves 11 de julio de 2.019 Año: 14 Emisión nº 39

Bienvenidos copenautas. Saludos de Luis Moreno. Gracias por elegir nuestra web. Escucháis el programa decano de la radio local: “Cinema Jaén 2.0”.

La semana pasada aparecieron dos estrenos en la cartelera de nuestra capital. El primero era la enésima película de superhéroes, en general, y de “Spider-Man”, en particular: “Spider-Man: Lejos de casa”.

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

Tocaba darse un paseíto por Europa, y el bueno de Peter Parker ya lo tiene en su colección de viajes por todo lo largo y ancho de este mundo. Después se soportar el tostón “Spider-Man: Homecoming”, ahora se presenta esta nueva aventura donde todo queda triturado para la fácil ingestión del espectador adolescente sin problemas existenciales. Dos horas de idas y venidas con, eso sí, algunas secuencias inspiradas, que se tornan oasis en medio de un desierto de simplezas, para acabar, por supuesto, con las malas intenciones villano de turno. Estamos de superhéroes... hasta los dídimos.

En segundo estreno de la semana pasada fue una comedia romántica con la música de los Beatles como telón de fondo.

Resulta que un músico que lucha por abrirse camino se da cuenta de que es la única persona en el mundo capaz de recordar a los Beatles: “Yesterday”.

YESTERDAY

Danny Boyle nunca te deja indiferente. Su cine es original, procurando en la medida de lo posible sorprender al espectador. En esta ocasión ha partido de una historia muy atractiva para construir una película simpática, entretenida, que no oculta su verdadero leitmotiv, y que no es otro que el ofrecer un cumplido homenaje a la discografía del grupo más importante que ha conocido Liverpool. Bien interpretada y mejor dirigida, estamos ante una cinta agradable y sencilla, de esas que te dejan buen regusto en el paladar y, encima, como interesantes reflexiones sobre la fama y la memoria del mundo. No es poco.

Y ahora adelantaremos el que, con seguridad, será el estreno más importante del próximo mes de agosto. Y es que resulta que el próximo 15 del mes que viene, jueves, en plena celebración de la Asunción, Quentin Tarantino presenta su última película: “Érase una vez en... Hollywood”.

ÉRASE UNA VEZ EN... HOLLYWOOD

La novena película de Quentin Tarantino se centra en el panorama cambiante de Hollywood a finales de los años 60, justo cuando la industria empezaba a olvidarse de sus fundamentos clásicos. Presenta un amplísimo elenco de actores de primera línea,

pero lo papeles protagonistas están reservados para la pareja Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. En realidad la película ya se presentó en el pasado Festival de Cine de Cannes, dentro de la sección oficial, obteniendo el reconocimiento de una amplia mayoría de críticos. La verdad es que el tráiler es muy sugerente y ya estamos muchos deseando ver la última obra de este genio.

En “Cinema Jaén 2.0” también prestamos atención a los estrenos que aparecen en venta directa para DVD, Blu-ray y descarga digital. Esta semana vamos a recomendar un drama biográfico sobre la vida de un gran pintor. Se trata de la historia de Van Gogh, justo cuando viajó a Francia para conocer a miembros de la vanguardia. Fue en ese periodo cuando pintó las obras maestras que todos recordamos: “Van Gogh, a las puertas de la eternidad”.

VAN GOGH, A LAS PUERTAS DE LA ETERNIDAD

Película dirigida por el prestigioso pintor y director de cine estadounidense de origen judío Julian Schnabel, fue presentada en el pasado Festival de Cine de Venecia, cosechando buenas críticas, aunque lo verdaderamente destacado por muchos, fue la interpretación de Willem Dafoe, que le valió no sólo el León al Mejor actor, sino también infinidad de distinciones en numerosos festivales. Una película conmovedora que transmite humanidad y, sobre todo, aporta un interesante punto de vista sobre el genial pintor holandés, cuando ya creíamos que el cine lo había dicho todo. Muy recomendable.

Y como no vamos a variar la costumbre, terminamos con el homenaje a una de las películas más influyentes de la historia del cine. Este tema musical pertenece su banda sonora.

En esta ocasión nos centraremos en un apasionante western donde se volvieron a poner de manifiesto los códigos éticos del viejo cine del oeste: “El Dorado”.

EL DORADO

“El Dorado” se rodó en 1.966 por Howard Hawks, uno de los más grandes directores del cine clásico. Su guion fue escrito por Leigh Brackett, basándose en una popular novela de Harry Brown: un sheriff borracho, un veterano pistolero, un joven inquieto, un viejo ayudante del sheriff con trompetilla incluida y dos valientes mujeres, se enfrentan a un poderoso terrateniente.

“El Dorado” retomaba los personajes que siete años antes ya había perfilado el propio Howard Hawks en “Rio Bravo”. Las tramas argumentales de ambas películas son muy parecidas, con muchas escenas casi idénticas, lo que cambia es el tono, ya que si en “Rio Bravo” los personajes principales se tomaban las cosas en serio, en “El Dorado” abundan los toques de comedia.

Al frente del reparto de actores encontramos a grandes estrellas como John Wayne, Robert Mitchum, James Caan y Arthur Hunnicutt, pero es la pareja Wayne-Mitchum quienes ofrecen un recital interpretativo donde encarnan a unos personajes que arrastran tanto heridas físicas como morales.

En “El Dorado” se dan cita las constantes del género: exaltación de la amistad, lucha por la dignidad, héroes errantes, defensa de los débiles, pistoleros profesionales, sheriff honesto, mujeres decididas, enfrentamientos a tiros..., en fin todo un conglomerado de emociones que da como resultado una película absorbente pero, sobre todo, muy entretenida.

“El Dorado” toma su nombre del pueblo donde tiene lugar la acción. En realidad, se trata de la segunda entrega de una trilogía dirigida por Hawks sobre la idea de un sheriff que se defiende de unos delincuentes y que avasallan a su ciudad. Las otras dos películas fueron “Río Bravo” (1.959) y Río Lobo (1.970). Por cierto, el personaje interpretado por James Caan, Mississippi, recita un poema titulado “El Dorado” y cuya autoría pertenece a Edgar Allan Poe.

“El Dorado”, con el paso del tiempo, se ha consolidado como una de las películas más influyentes de la historia del cine, repercutiendo en cineastas como John Carpenter, quien realizó lo que casi es un remake en “Asalto a la comisaría del distrito 13”, además de tomar su esquema argumental para otras películas.