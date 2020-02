Cinema Jaén 2.0, edición "De Luxe", con Luis Moreno

La primera aparición de la semana pasada fue drama de producción española, donde un niño de seis años y su hermana emprenden un largo viaje por el corazón de África, con la intención de escapar de la miseria: “Adú”.

ADÚ

En realidad esta película de Salvador Calvo cuenta tres historias bien diferenciadas, que vuelven a colocarnos ante el terrible –y nunca suficientemente ponderado– drama de la emigración en África. Todo está muy bien ambientado y mejor interpretado. El problema es que el espectador, en buena lógica, está esperando a que estas tres historias confluyan en un determinado punto común. Sin embargo, sorprendentemente, la cosa no es así. Las historias se desarrollan de forma independiente y, al final, uno tiene la nefasta sensación de que todo ha quedado a medias, sin un desenlace capaz de dar sentido y coherencia a lo que se ha contado. Con todo, lo peor, es el fácil, el acomodado recurso, de dejar caer una mancha infame sobre los guardias civiles que custodian nuestras fronteras. ¡Cosas del actual cine español!

El segundo estreno del viernes pasado fue una película de aventuras marinas en la que una tripulación queda atrapada en un laboratorio submarino y tienen que enfrentarse a unos monstruos: “Underwater”.

UNDERWATER

La sombra de “Alien” es demasiado alargada. Y, lo peor de todo, es que planea por toda esta película como recordatorio de sus quiero-y-no-puedo. Además, el director, un tal William Eubank, intenta paliar las carencias de los efectos especiales con un montaje nervioso que, la verdad, es que a veces deja al espectador desorientado, sin saber muy bien qué pasa en la historia. Los actores, ante tal panorama, hacen lo que pueden en una función sin alicientes, que no inquieta, no perturba y lo que es mucho peor, no deja de recordar al octavo pasajero. Por supuesto, alguien debió pensar que con suerte, quizá sonase la flauta del éxito, y el final ha quedado abierto a futuras entregas. ¡Demencial!

El tercer y último estreno del viernes pasado fue una comedia participada en la producción por Canal Sur y la Junta de Andalucía: “Para toda la muerte”.

PARA TODA LA MUERTE

Ves esta comedia de producción patria y tienes la extraña sensación de has entrado en un túnel del tiempo. Un túnel que te ha transportado al cine español de los años sesenta. Con ese humor blanco, basado en los enredos, confusiones y equívocos. Todo muy ligero para no herir susceptibilidades. Y todo, por desgracia, muy visto y trillado. Entrar ahora a significar el trabajo de los funcionarios por su estabilidad en el empleo, no parece la mejor idea para una comedia de nuestro tiempo. Incluso los créditos finales recuerdan a un “Atraco a las tres” venido a menos. Si en su anterior trabajo, “El mundo es suyo”, el director sevillano Alfonso Sánchez, conseguía sacarnos alguna sonrisa, en esta ocasión no lo ha conseguido. Suma y sigue, apuntamos otra mala película al debe del cine español.

Y para terminar esta sección, adelantándonos a los grandes estrenos que nos deparará este año, decir que para el próximo jueves 2 de abril, está prevista la aparición de las últimas aventuras del agento secreto 007: “Sin tiempo para morir”.

SIN TIEMPO PARA MORIR

Por última vez el actor británico Daniel Craig vestirá el smoking del mítico James Bond. En esta ocasión el agente secreto se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones, cundo es llamado por un amigo de la CIA para rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado. El reparto de actores de “Sin tiempo para morir” se completa con nombres tan ilustres como los de Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Léa Seydoux y la cubano-española Ana de Armas. Dirige Cary Joji Fukunaga, responsable de la serie televisiva “True Detective” y del drama romántico de época “Jane Eyre”. Estamos ante la vigesimoquinta película de la franquicia James Bond.