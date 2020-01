Cinema Jaén 2.0, edición "De Luxe"

El viernes pasado aparecieron en nuestra cartelera dos tristes estreno de los diez previstos para España.

Después de perder a su mujer, un reputado doctor y veterinario, decide encerrarse tras los muros de su mansión con la única compañía de unos animales. Todo cambiará cuando la joven reina de Inglaterra cae gravemente enferma y tiene que embarcarse en una épica aventura: “Las aventuras del Doctor Dolittle”.

LAS AVENTURAS DEL DOCTOR DOLITTLE

No exageraban los críticos del otro lado de Atlántico, cuando decían en sus crónicas que esta película puede acabar con la paciencia del más pintado. Porque estamos ante una sucesión de situaciones mal planteadas y peor resueltas. Stephen Gaghan, el director de la película, no ha conseguido filmar una función agradable y entretenida al estilo “Piratas del Caribe”. Por el contrario, su propuesta decae desde el principio, cuando no sabe imprimir ritmo ni dinamismo a una producción que sólo confía en sus efectos especiales y en el carisma de Robert Downey Jr., convertido en una especie de Jack Sparrow pasado de rosca, que ya es decir. Así las cosas, hasta los más pequeños, estaban que saltaban al final del espectáculo. ¿Algo destacable? Sí, la música de Danny Elfman.

El segundo y último estreno aparecido la semana pasada, fue una comedia romántica de producción patria, sobre las andanzas de un tipo que pasa por una mala racha en la vida cuando su novia lo deja, es despedido del trabajo y, no le queda otra, que volver a vivir con sus padres: “Te quiero, imbécil”.

TE QUIERO, IMBÉCIL

La directora de “Te quiero, imbécil”, Laura Mañá, la misma de “Palabras encadenadas”, ha filmado esta comedia romántica sin pretensiones que, perfectamente, puede encuadrarse dentro de esas películas, amables y entretenidas, que consiguen hacerte pasar un buen rato. Bien es cierto que a su éxito contribuye, en gran medida, su eficiente plantel de actores entre los que destacan Quim Gutiérrez, Natalia Tena y, sobre todo, Ernesto Alterio. Su fórmula está muy vista, eso no se puede esconder, pero lo resta mérito a una función de las de siempre, de las de toda la vida.

Concluida la crítica a los estrenos de la semana pasada y fieles al propósito de adelantar lo más interesante que pronto aparecerá en los cines, decir que en el próximo mes de febrero llegará una película francesa que aborda el tema del autismo: “Especiales”.

ESPECIALES

“Especiales” es la última película del dúo de directores franceses formado por Olivier Nakache y Eric Toledano. Sí, los mismos que en 2.011 triunfaron en los cine de medio mundo con la simpática comedia “Intocable”, aquella historia en la que un aristócrata tetrapléjico, contrataba los servicios como cuidador de un inmigrante que vivía en un barrio marginal. Ahora, han presentado su película en el Festival de Cine de San Sebastián, consiguiendo el Premio del público y, según las primeras críticas aparecidas, la obra presenta unas extraordinarias interpretaciones donde destacan Vincent Cassel y Reda Kateb. Está basada en hechos reales y cuenta cómo dos amigos de distintas creencias religiosas, crearon una organización sin ánimo de lucro para ayudar a niños y adolescentes autistas. Esperemos que llegue a Jaén.

Y para terminar esta sección, conviene saber, sobre todo para los cinéfilos coleccionistas, que acaba de salir en venta directa, DVD y Blu-Ray, una película de ciencia-ficción que se encuentra entre las mejores del año pasado: “Ad Astra”.

AD ASTRA

“Ad astra” es una frase latina que significa “a las estrellas” y que sirvió de base para que el director estadounidense James Gray rodase una prodigiosa aventura espacial donde, no sólo se planteaban aspectos relacionados con la supervivencia, sino también con el propio sentido de la vida. El miedo a la soledad por encima del miedo a la muerte, la necesidad humana de buscar vida inteligente o la eterna lucha por el control y la explotación de los recursos materiales, fueron algunas de sus llamativas propuestas argumentales. Una cinta que puede entroncar y codearse, perfectamente, con otras películas similares tipo “Interstellar”, “2001” o “Solaris”. Todo un auténtico viaje a los confines del universo para descubrir que el amor es la principal fuerza que nos mueve. Y la ciencia ficción volvió a mostrarse como el género ideal para diseccionar el alma humana.