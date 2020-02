Cinema Jaén 2.0, con Luis Moreno

El viernes pasado aparecieron tres estrenos en nuestra cartelera. Y puedo prometer, y prometo, que ninguno de ellos pasará a formar parte de los anales de las historias del cine. Pero como haría Jack –no el de la colonia–, lo mejor es ir por partes.

Una organizadora de bodas, que disfruta de una vida sin compromisos ni ataduras, se ve envuelta en un gran lío al conocer al prometido de una de sus “peores” amigas de la infancia: “Hasta que la boda nos separe”.

HASTA QUE LA BODA NOS SEPARE

Suma... y sigue. La mediocridad de las comedias españolas, especialmente las producidas por las cadenas televisivas privadas, es una constante que no cesa nuestro panorama cinematográfico. La última en sumarse a la nómina es esta película de Dani de la Orden, director de cabecera del grupo mediático Atresmedia, donde se vuelven a aprovechar las bodas como fuente de conflictos: más visto que la pana. Así las cosas, estamos ante el pretexto perfecto para plantear unos cuantos chistes y situaciones de enredo. Nada que no hayamos visto antes y, muy posiblemente, con mejores resultados. Si acaso, por salvar algo, la interpretación de Belén Cuesta, una actriz que siempre cumple. Porque, claro, luego viene lo de Leo Harlem, Antonio Resines, Malena Alterio y Antonio Dechent. No hay más preguntas, señoría.

Un ser de otro planeta, parecido a un erizo y de color azul, vive sin amigos en una cueva. En éstas, conoce a un policía y ambos unen sus fuerzas para escapar de un tipo del gobierno que quiere aprovechar sus superpoderes: “Sonic, la película”.

SONIC, LA PELÍCULA

“Sonic” pertenece a la categoría de películas familiares, a mayor disfrute de los pequeños. La verdad es que no hay nada maravilloso en ella, pero tiene la virtud de entretener a quienes buscan un ratito de esparcimiento. Además, para muchos, es inevitable recordar los tiempos mozos, aquellos en los tener una videoconsola y jugar con Sonic, era toda un lujazo. También, como aliciente añadido, conviene apuntar que en escena aparece Jim Carrey, un actor que pese a sus añitos, demuestra que todavía no ha perdido su proverbial capacidad para gesticular. En definitiva, una función sólo apta abuelos sufridores con nietos en Infantil o Primaria.

Os cuento. Resulta que un enigmático tipo se dedica a hacer realidad los sueños de los turistas que visitan su lujoso y remoto hotel tropical. Pero las cosas no son tan encantadoras como parecen: “Fantasy Island”.

FANTASY ISLAND

¡Bubbb! ¿Dónde está el miedo? Eso mismo quisiéramos saber nosotros; porque, busques por donde busques, no lo hemos encontrado por ninguna parte en esta película. Y conste en acta que lo peor de todo no es eso, sino la sensación de disparate total que uno siente al contemplar esta función que, dicho sea de paso, se fundamenta en una serie televisiva. Eso sí, ya hemos tomado buena nota que diría Juncal: la productora Blumhouse, la misma responsable de las sagas “Insidious” y “La Purga”, se convierte por derecho propio y aclamación popular en la mejor Factoría de sustos baratos del planeta Hollywood. Unos sustos de rebajas de mercadillo, especialmente recomendados para adolescentes sin problemas existenciales.

Abundando sobre La Muestra de Cine Inédito que se celebra en Jaén, también conviene saber que el viernes se proyecta en los Multicines La Loma la adaptación de cómic centrado en las vicisitudes que padeció el maestro Luis Buñuel para rodar en Extremadura “Las Hurdes, tierra sin pan”: “Buñuel en el laberinto de las tortugas”.

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS

Esta película animada de Salvador Simó Busom, que consiguió un premio en los Goya y en los que otorga la Academia del Cine Europeo, adapta un cómic homónimo de Fermín Solís. Cuenta las dificultades del genio de Calanda para rodar en Las Hurdas, sobre todo después del estrepitoso fracaso que supuso su primera película, “La edad de oro”, y que prácticamente le cerró todas las puertas del cine. Como detalle curioso conviene apuntar que también aparece la figura de Salvador Dalí, aunque lo más interesante de todo es la oportuna reflexión sobre los fantasmas que siempre acecharon a este maestro del cine.