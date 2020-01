Cinema Jaén 2.0, con Luis Moreno

El miércoles pasado aparecieron tres películas nuevas en nuestra cartelera: un drama, una animación para niños musical y una de terror. Salvo el drama, el resto, perfectamente prescindibles. Pero vayamos por partes que diría El Destripador.

En una casa encantada habita un espíritu vengativo que maldice a todos aquellos que osan ocuparla. Tal es su odio, que consigue que haya muertes violentas: “La maldición”.

LA MALDICIÓN

La maldición”, en su origen, fue una producción japonesa del año 2.002 que surgió al calor de otras películas más populares como “The Ring (El círculo)”. Pues bien, si aquella “Maldición” ya resultó una función mediocre, sin mayores alicientes que los de incluir cuatro repullos para incautos; ahora, 18 años después, ha llegado Hollywood para terminar de rematar la faena. Lo cierto es que la producción de Sam Raimi, uno de los grandes nombres del género, hacía presagiar algo más original y convincente, pero... volvemos a lo mismo: todo son tópicos y lugares comunes por mucho que la realización se empeñe en el empleo de continuos flashbacks. El desfile de niñas malditas en una bañera y policías enloquecidos, ya no puede asustar más que a unos cuantos adolescentes sin problemas existenciales.

El segundo estreno que apareció la semana pasada fue un drama basado en hechos reales y dirigido por el maestro Clint Eastwood. Un guardia de seguridad descubre un artefacto explosivo colocado por terroristas. Al principio parece un héroe pero, luego, se torna en el principal sospechoso para la policía: “Richard Jewell”.

RICHARD JEWELL

Cuando algunos ya pensaban que el cine del viejo Clint había tocado techo a sus casi 90 años y 38 películas como director, va y se saca de la manga esta extraordinaria película que no sólo es un ejemplo de dominio técnico y conocimiento de la profesión, sino también de compromiso, valentía y lucha. Lucha por unos valores, sus valores, los que viene defendiendo desde hace muchísimo tiempo y con los que está en abierta confrontación con los imperativos actuales de lo políticamente correcto. No sé si estamos ante la mejor película de Eastwood en una década, lo que sí sé es que estamos ante un trabajo rayano en la perfección, con una historia inmejorablemente contada y con unos actores geniales. Por cierto, conviene destacar que Sam Rockwell ha vuelto a conseguirlo, todavía no se conozco una mala interpretación.

La tercera y última película que el miércoles pasado se estrenó en Jaén, fue una producción patria donde nos cuentan la historia de una gallina infeliz hasta que un día, una exprofesora de música, la lleva a vivir a su granja: “La gallina Turuleca”.

LA GALLINA TURULECA

“La Gallina Turuleta” era una de las canciones más populares de “Los payasos de la tele” o, lo que es lo mismo, de Gabi, Fofó y Miliki allá por los años setenta. Ahora nos llega esta simpática producción española, perteneciente al género de animación, donde se parafrasea el nombre de la inefable gallinita. Todo para contar una tópica historia en la que, inevitablemente, se busca el mensaje ecologista progre. El caso es que los niños pequeños lo pasan bien, que el metraje es ligero y tiene su puntito gracioso y emocional. Lo malo viene de parte de su simpleza, rayana en la tontería. Pero bueno... por los abuelos por los nietos ven lo que haga falta.

Fieles a nuestro propósito de ir adelantando lo mejor que nos llegará a las salas en este 2.020, conviene decir que a finales del próximo mes de marzo, en concreto para el viernes 27, se anuncia el estreno de la última producción Disney que pasa de los dibujos animados a los personajes reales: “Mulan”.

MULAN

Al igual que la Factoría del Ratón Mickey ya hizo con “El libro de la selva”, “La bella y la bestia”, “Aladdin”, “El rey león” o “Dumbo”, ahora es “Mulan” la película que se adapta a la imagen real. Cuenta la historia de una jovencita que en lugar de buscar novio, como sus amigas, trata por todos los medios de alistarse en el ejército imperial para evitar que su anciano padre sea llamado a filas. Dirige la neozelandesa Niki Caro, de quien recordamos un par de títulos muy interesantes como “Whale Rider” y “En tierra de hombres”, esta última con una estupenda Charlize Theron. Lo cierto es que la “Mulan” animada de 1.998 no llegó, ni de lejos, a conseguir el éxito taquillero como sí lo hicieron otras producciones de la época, pero no cabe duda que es una historia que se presta para los personajes reales y las escenas de acción. Ya digo, Disney sigue con su política de seguir rentabilizando lo que ya le ha funcionado con los dibujos animados.