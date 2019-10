Cinema Jaén 2.0 con Luis Moreno

La primera aparición de la semana pasada fue una película de animación basada en una famosa serie televisiva que dio sus primeros pasos allá por los años sesenta. Resulta que Morticia y Gómez preparan la visita de su numerosa familia para celebrar que su hijo se ha convertido en todo un hombrecito: “La familia Addams”.

LA FAMILIA ADDAMS

Muy sosa. Tremendamente decepcionante resulta esta producción animada de la Metro de la que, sin lugar a dudas, podía haberse sacado mucho más partido. Alejada por completo del carácter inquietante de su original televisivo, ahora los Addams se han convertido en una familia corriente, vulgar y sin mala baba. Es el consabido peaje al cine ultracomercial, a ese tipo de producciones que no arriesgan lo más mínimo para conseguir la etiqueta de “familiar”, aunque para hecho tengan que dejarse las propias señas de identidad por el camino. Así las cosas, incluso los más tiernos infantes pronto empiezan a descolgarse del espectáculo, reclamando la agitación lógica que una comedia de terror debiera ofrecer a este público. Porque ahora resulta que Gómez, Morticia, Fétido, Miércoles y Pugsley son de lo más “normal”, tanto que producen una desagradable sensación de hastío.

El segundo y último estreno aparecido la semana pasada fue una intriga de producción patria en la que un asesino en serie pone en jaque a la policía de Vitoria: “El silencio de la ciudad blanca”.

EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA

El cine español sigue de capa caída, y más en el terreno de las intrigas. No hace mucho tiempo tuvimos en cartelera “Quien a hierro mata”, uno de los mayores despropósitos argumentales de los últimos tiempos, y ahora aparece “El silencio de la ciudad blanca”... que tal baila. Aquí, un inspector experto en perfiles criminales, tiene la difícil misión de atrapar a un asesino ritual que lleva décadas aterrorizando a la ciudad de Vitoria. Bueno, el follón argumental es de los que hacen época, porque la adaptación de la novela de Eva García Sáenz resulta inverosímil y lo que es muchísimo peor, casi roza el límite del ridículo. Aunque todo hay que decirlo, tampoco ayudan demasiado al director, Daniel Calparsoro, las interpretaciones de Belén Rueda y Javier Rey. En fin, “El silencio de los corderos”... que diga, “El silencio de la ciudad Blanca”, no parece que vaya a perdurar ni en la memoria ni en el tiempo.

Una vez concluida la crítica a los estrenos de la semana pasada, es el momento oportuno para recomendar un par de películas interesantes que se estrenan en España pero que, por desgracia, no veremos en Jaén. Eso sí, estaremos atentos para cuando salgan en venta directa.

La primera que vamos a comentar es un drama social, de producción británica, que viene firmado por el siempre comprometido Ken Loach: “Sorry We Missed You”.

SORRY WE MISSED YOU

Vuelve Ken Loach a los cines y lo hace con una película en la que una familia inglesa trata de rehacerse económicamente montado su propio negocio; sin embargo, las cosas no serán tan fáciles como piensan y pronto aparecerán las primeras fisuras familiares. Por supuesto, el guion viene firmado por su inseparable compañero Paul Laverty, y en él se vuelve a criticar los abusos sufridos por la clase obrera a manos del capitalismo, una constante en el cine de Loach. Participó en el pasado Festival de Cine de San Sebastián, consiguiendo el Premio del público, aunque la crítica especializada la recibió con disparidad de opiniones, porque mientras unos escribían que era “Veraz y emocionante”, otros la tildaban de “maniqueísmo dramático”. Sea como fuere, el hecho palmario es que Loach, desde hace tiempo, se ha convertido en el paladín de la izquierda para denunciar los supuestos desmanes del sistema. Al fin y al cabo, cine político duro y puro.

El otro título que se estrena hoy en España, pero que no veremos en nuestra capital, es la historia de un grupo de bailarinas de striptease, que deciden unirse para embaucar a sus clientes: “Estafadoras de Wall Street”.

ESTAFADORAS DE WALL STREET

Nominada a mejor película en los Premios Gotham de este año, ahora se presenta esta comedia, basada en hechos reales, donde se ponen de manifiesto unas investigaciones periodísticas que condujeron a aclarar el oscuro negocio de unas strippers dedicadas a estafar a ricos magnates de Wall Street. Su título original es “Hustlers”, está dirigida por Lorene Scafaria y, según indican las primeras críticas aparecidas, destaca sobre todo por la extraordinaria interpretación de Jennifer López que, incluso, podría conseguir una candidatura para los Oscars del próximo año. Lo que muchos ponen de manifiesto es que estamos ante una película de clara tendencia feminista, que podría equipararse, pero en sentido contrario, a lo que ya vimos en “Magic Mike”. Incluso, alguien ha escrito que estamos ante “una reflexión incisiva sobre el papel de la mujer en el mundo laboral”.