Cinema Jaén 2.0, con Luis Moreno (02/01/20)

El miércoles pasado aparecieron tres novedades en nuestra cartelera: un drama, un musical y una película animada. Salvo el drama, el resto perfectamente prescindible. Pero vayamos por partes que diría el siempre atento Jack.

Después de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, las cosas no van bien desde el punto de vista económico para una familia rural, sobre todo cuando el padre ha tenido que ir al frente de batalla y sus cuatro hijas afrontan la madurez: “Mujercitas”.

MUJERCITAS

Desde que a mediados del s. XIX Louisa May Alcott publicara su novela “Mujercitas”, el cine ha hecho múltiples adaptaciones de su más famosa obra. Ahora, la historia de cuatro hermanas que deben enfrentarse a la falta de recursos de su familia, vuelve a las pantallas, sólo que esta vez bajo la dirección de Greta Gerwig, la misma que 2.017 se encumbró con la estupenda “Lady Bir”. Su propuesta es realmente atractiva, sobre todo porque tiene pulso y cuenta con unas fantásticas interpretaciones entre las cuales destaca Saoirse Ronan, la chica de “Hanna” o “María, reina de Escocia”. De todos modos, como las comparaciones en cine son casi inevitables, un servidor sigue quedándose con la película rodada en 1.949 por Mervin LeRoy con June Allyson, Margaret O'Brien, Janet Leigh y Elizabeth Taylor. ¡Allí sí que se lloraba a moco tendido!

Otra película que apareció la semana pasada fue la adaptación de uno de los musicales más populares de la historia: Un grupo de mininos se reúnen para decidir cuál de ellos renacerá en una nueva existencia: “Cats”.

CATS

El musical ideado por Andrew Lloyd Webber ha sido llevado a la gran pantalla por Tom Hooper, el mismo de “Los miserables” y “El discurso del Rey”, y la verdad es que cuesta adaptarse a su historia y coreografías. Desde el punto visual es una auténtica pasada, porque no se le puede negar un desbordante derroche de imaginación, pero la gente no está acostumbrada a los subtítulos y, quizá, eso haya sido su tumba, ya que no ha durado ni una semana en cartelera. Pese a la nominación para los Globos de Oro, este “Cats” se recordará como una producción sólo apta para los incondicionales del género musical que, todo hay que decirlo, son una especie en vías de extinción.

La última película estrenada la semana pasada fue de animación y en ella se cuenta cómo un espía chulito y un científico friki unen fuerzas para salvar al mundo pese a tener personalidades opuestas: “Espías con disfraz”.

ESPÍAS CON DISFRAZ

Notable película y lo mejor que puede decirse de ella es que no tiene nada que envidiar a otras compañías con mucho más dinero como es el caso de Disney/Pixar o Sony Animation. Está producida por los estudios Blue Sky, los mismos de “La Edad del Hielo” y “Río”, y lo cierto es que, perfectamente, pueden aplicársele calificativos como “entretenida”, “colorista” o “imaginativa”. Su trama argumental parece una especie de cruce animado entre “James Bond” y “Misión Imposible”, lo cual hace que su metraje sea muy ligero y disfrutable. Además, cuenta con una banda sonora bien trabajada que consigue atrapar la atención del espectador. Desde luego, una función muy apta para el disfrute de toda la familia, sin mayores complicaciones o pretensiones artísticas.

Ahora adelantamos los grandes estrenos de este año. A comienzos del próximo mes de febrero se anuncia una de las películas más esperadas. Cuenta la caída de uno de los imperios mediáticos más poderosos y controvertidos de las últimas décadas, Fox News. Su título: “El escándalo (Bombshell)”.

EL ESCÁNDALO (BOMBSHELL)

Estrenada el año pasado en los EE.UU. con muy buena acogida entre la crítica especializada, esta película se centra en cómo un grupo de mujeres logró acabar con el poder de todopoderoso empresario. Entre sus grandes alicientes destaca el plantel de actores, con Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie y John Lithgow al frente del reparto. Dirige Jay Roach, a quien recordamos por comedias como “Austin Powers” o “Los padres de ella”. Cuenta con dos nominaciones para los Globos de Oro y su propuesta parece muy adecuada para entender los convulsos tiempos que nos ha tocado vivir.