Cinema Jaén 2.0, con Luis Moreno /06/06/19)

Como de costumbre, empezamos el comentario crítico a las películas que se estrenaron la semana pasada en nuestros cines y que todavía siguen en cartelera.

El primer estreno fue la secuela de una franquicia de acción: “John Wick: Capítulo 3 - Parabellum”.

JOHN WICK: CAPÍTULO 3 - PARABELLUM

Aburrimiento no, lo siguiente,... que diría el cursi de turno. En esta película sólo hay golpes, peleas, disparos y fiambres sin sentido. Y después, más golpes, peleas, disparos y fiambres sin sentido, y después, otra vez más, golpes, peleas, disparos y fiambres sin sentido... y, así, hasta más 120 minutos de metraje. Si esto no pone a prueba la paciencia del más pintado, que vengan los Hermanos Lumiere y lo vean. Eso sí, unos artistazos los cuatro guionistas: todo lo que hayan cobrado de la productora se me antoja un auténtico disparate. No han dado palo al agua.

Julia Roberts confiesa que no quiso hacer “Pretty Woman”.

Como lo oyes. La actriz conocida como “la novia de América” ha revelado que, en su inicio, el papel de la película no le convencía por presentar un final “muy duro”. Fue con la elección de Gary Marshall, el director, cuando se modificó guion y decidió participar en la película.

El segundo y último estreno de la semana pasada fue un drama biográfico musical, que sigue la exitosa línea trazada por “Bohemian Rhapsody”, y que ahora se llevan tanto.

Me refiero al “biopic” sobre Elton John, que abarca desde su niñez hasta convertirse en una superestrella de fama mundial: “Rocketman”.

ROCKETMAN

Al grano: Tan insulsa como “Bohemian Rhapsody”. Eso sí, algunos números musicales son de extraordinaria brillantez, como por ejemplo cuando Taron Egerton, su actor protagonista, interpreta el célebre tema de que da título a la película. Por lo demás, una película demasiado complaciente con la biografía del cantante y sus múltiples excesos, sin entrar en ningún momento en complicaciones de orden crítico y, por supuesto, respetando un final redentor y casi beatífico para que nadie se pueda sentir herido. Todo correcto, especialmente la parte técnica, pero nada emocionante, incapaz de sacarte de ese perverso sentimiento al que llaman: indiferencia.

Actores españoles en la nueva película de Woody Allen.

En efecto. El cineasta neoyorquino rodará su nueva comedia, aún sin título definitivo, en San Sebastián entre el 10 de julio y el 23 de agosto. Elena Anaya y Sergi López, tendrán papeles principales.

Terminado el capítulo de los estrenos aparecidos la semana pasada en los Multicines La Loma, yo creo que es el momento adecuado para recomendar una película.

Pero la película que vamos a recomendar es una comedia de producción española que se estrena mañana viernes día 7 pero que, por desgracia, no podremos contemplar en los cines de Jaén: “Antes de la quema”.

ANTES DE LA QUEMA

LOCUTOR: “Antes de la quema” es la última comedia del veterano director madrileño Fernando Colomo, fue presentada en el pasado Festival de Cine de Málaga, consiguiendo, entre otros, el Premio del Público, y su trama argumental cuenta la historia de Quique, un chirigotero en paro que intenta mantener a flote a su familia, mientras prepara el próximo carnaval. Todo parece indicar que la cinta no está a la altura de sus grandes películas, pero mucha gente coincide en calificarla como una función simpática, alegre y, sobre todo, entretenida.

Abandona Hollywood para estar con su familia.

Exacto. Y la decisión la ha tomado Chris Hemsworth, marido de Elsa Pataky, para no perderse la infancia de los tres hijos que cría junto a ella. Eso sí, previo ingreso de 15 millones de dólares por su trabajo en una de las entregas de la saga “Los Vengadores”.

Y para terminar esta actualidad crítica, vamos a recordar una película francesa estrenada el año pasado, con muy poco recorrido comercial en nuestros cines, pero que ahora hemos tenido oportunidad de recuperar.

El terror galo ha dado películas importantes, quizá la última haya sido la historia de un joven que, al despertarse, descubre que está solo y que las calles están plagadas de muertos vivientes: “La noche devora el mundo”.

LA NOCHE DEVORA EL MUNDO

LOCUTOR: Presentada en el pasado Festival de Cine Fantástico de Canarias, donde consiguió el Premio Isla Calavera a la mejor película, esta producción gala aborda el recurrente tema del individuo que se queda solo ante una catástrofe a nivel mundial. Es cierto que pertenece al subgénero de los zombis, pero estos nunca aparecen como protagonistas, sino como una especie de telón de fondo donde lo verdaderamente importante para su director es analizar la soledad, los devastadores efectos del aislamiento. La idea, desde luego, no es innovadora, porque ya vimos algo parecido en “Soy leyenda”, pero también es cierto que aporta buenos momentos de tensión.

“Rocketman” se estrena en Rusia sin las secuencias gais.

Así es. La película sobre el cantante Elton John ha sido censurada por la distribuidora para su proyección en el país euroasiático. En concreto han sido casi ocho minutos los momentos suprimidos, justo cundo aparecían drogas y amor entre hombres.

Y como de costumbre vamos a terminar recordando una de las películas más influyentes de la historia del cine.

En esta ocasión nos centraremos en un drama de época, ambientado en el siglo XVIII, y donde la venganza juega un papel preponderante: “Las amistades peligrosas”.

LAS AMISTADES PELIGROSAS

LOCUTOR: “Las amistades peligrosas” fue la adaptación a la gran pantalla de la novela epistolar escrita en 1.782 por el militar Pierre Choderlos de Laclos. Era una historia de seducciones y venganzas, pero también de una perversa apuesta que entablan dos nobles.

La extraordinaria novela de Choderlos de Laclos ya había adaptada por el director francés Roger Vadim en 1.959, pero fue el británico Stephen Frears quien en 1.988 rodó la gran película a la que nos referimos. Un viaje alucinante a la esencia y misterio de la atracción entre los sexos.

Desde luego la película no habría conseguido el éxito que obtuvo, de no haber sido por la inestimable presencia de Glenn Close, John Malkovich y Michelle Pfeiffer, tres actores en verdadero estado de gracia que consiguieron imprimir carácter a una función donde se ventilaban las relaciones de poder mediante el sexo.

En 1.988 “Las amistades peligrosas” consiguió 7 nominaciones a los Oscars, de los que finalmente obtuvo 3, los relativos a Mejor guion adaptado, dirección artística y vestuario. Y es que, sin duda, la película de Frears era un auténtico prodigio de arte cinematográfico.

Curiosamente, un año después, el gran maestro checo Milos Forman, estrenó una nueva adaptación de la novela titulada “Valmont”, consiguiendo también una película extraordinaria, pero “Las amistades peligrosas” ha perdurado como uno de los más grandes monumentos al cine de época y a eso que ha dado el llamar “el juego de la seducción”.

Bajamos la persiana os dejo con este mítico tema musical, está interpretado por el gran Frank Sinatra, lleva por título “The Impossible Dream” (El sueño imposible) y puede escucharse en la B.S.O. de la película de Chad Stahelski, “John Wick: Capítulo 3 - Parabellum”, que ahora mismo se proyecta en los cines.

Ha sido todo por mi parte. Tan bueno como se puede ser, que diría Jack Nicholson en “Mejor... imposible”.

Si te gusta el cine, enhorabuena, estás vivo y quizá todavía no has perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!