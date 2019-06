Cinema Jaén 2.0 (20/06/19)

Saludos de Luis Moreno. Sabías que Pedro Almodóvar recibirá el León de Oro honorífico por su carrera en el Festival de Cine de Venecia. Escuchas una nueva emisión del programa decano de la radio local: “Cinema Jaén”.

Recuerdo que en nuestra web, cope.es/jaen, ya se puede escuchar la versión 2.0 de este programa. Ahora, y por orden de antigüedad, pasamos a enumerar las películas que se proyectan en los Multicines La Loma:

“Dumbo”, “Pokémon: Detective Pikachu”, “Aladdin”, “El sótano de Ma”, “X-Men: Fénix oscura”, “Men in Black International”, “Toy Story 4”, “Godzilla: Rey de los monstruos”.

Exacto, tenemos coho películas en cartelera, tres menos que la semana pasada. Sólo han aparecido dos tristes estrenos de los diez anunciados para España.

El primero es la última entrega de una saga de gran éxito en el cine de animación moderno: “Toy Story 4”.

TOY STORY 4

Estamos ante la saga de animación más taquillera de la historia y, en esta ocasión, se trata de contar lo enorme que puede ser el mundo si eres un juguete. Las primeras críticas aparecidas no dejar lugar a la duda: “una auténtica maravilla”.

El segundo estreno del viernes es otra secuela, pero esta vez de enormes criaturas: “Godzilla: Rey de los monstruos”.

GODZILLA: REY DE LOS MONSTRUOS

A la espera de “Godzilla contra King Kong”, que se estrenará el próximo verano, aparece esta tercera entrega que ha sido calificada por algunos críticos norteamericanos como “un montón de escombros”.

Y ahora pasamos a recomendar un par de películas que se estrenan en España pero que, por desgracia, no veremos en Jaén. La primera es: “La influencia”.

LA INFLUENCIA

Denis Rovira debuta como director con esta película sobre una siniestra mansión que nunca ha albergado infancias felices. Al frente del reparto de actores aparecen Manuela Vellés y la gran Emma Suárez.

El otro estreno que recomendamos y que, por desgracia, no veremos en nuestra capital es un drama sobre la adolescencia y la amistad: “En los 90”.

EN LOS 90

Nombrada por la crítica estadounidense como una de las mejores películas independientes del año pasado, ahora se estrena esta historia sobre la siempre difícil transición de la niñez a la adolescencia.

Estas fanfarrias nos sirven para proclamar la película “menos mala” de todas las que actualmente tenemos en cartelera: “El sótano de Ma”.

EL SÓTANO DE MA

Se agradece, y mucho, el hecho de que esta película de terror no se apoye para contar su historia en los habituales sobresaltos. Intenta seguir los pasos de “Misery” y, en algunos momentos, lo consigue.

Decían en “El hombre que mató a Liberty Valance”: “Esto es el Oeste, señor. Cuando la leyenda se convierte en realidad, se escribe la leyenda.”

La semana pasada apareció un sólo estreno en los cines de nuestra capital, fue la cuarta entrega de una franquicia que se inició en los años 90 y que contaba la historia de unos agentes especiales vestidos de negro: “Men in Black International”.

MEN IN BLACK INTERNATIONAL

El negro no siempre sienta bien. Y mucho menos cuando no lo visten Tommy Lee Jones y Will Smith. Pero el problema fundamental de esta secuela -perchas y actores al margen-, estriba en que la comedia no tiene la más mínima gracia y que, por otra parte, la variante aventurera y de acción, tampoco termina de despegar debido a la falta de imaginación y, sobre todo, a la siempre nefasta sensación de “déjà vu”. Aquí los productores se han limitado a aplicar un simple lavado de imagen, cuando la cosa necesitaba cambios y transformaciones de mucho mayor calado que, desde luego, no están relacionados con la corrección política de sexos.

A punto de cumplir 70 años.

En efecto. Este próximo sábado día 22 de junio, Meryl Streep cumplirá las setenta primaveras; aunque lo curioso no es eso, sino que ha conseguido superar el “síndrome de la actriz madura” y todavía continúa siendo el principal reclamo de las producciones en que trabaja.

Acaba la crítica a las películas que aparecieron la semana pasada, es el momento para recomendar un par de películas que acaban de salir en venta directa para el público.

En primer lugar vamos a recomendar una intriga sobrenatural con el tema de los superhéroes como telón de fondo: “Glass (Cristal)”.

GLASS (CRISTAL)

Después de “El protegido” y “Múltiple”, M. Night Shyamalan tenía que cerrar de forma convincente y brillante su trilogía “irrompible”. El reto no era fácil, porque las anteriores películas habían rayado a gran nivel, pero el hecho es que Shyamalan es un mago de la invención; al menos de las historias cautivadoras y siempre bien hilvanadas, con el punto de mira puesto en demostrar que lo extraordinario puede aparecer en cualquier momento dentro de la cotidianeidad. Si a esto le sumamos su particular capacidad para mover las cámaras y para conseguir el ritmo adecuado, comprenderemos por qué “Glass” es una las mejores propuestas de la temporada. Eso por mucho que a algunos les cueste creer que nuestras vidas tienen sentido.

“Cibeles de Cine” programa 70 películas para este verano.

Exacto. El cine de verano, que se celebra en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid, empezará su andadura el próximo día 29 de junio, y lo hará con el documental “Free Solo” ganador de un premio Oscar. Las proyecciones durarán hasta el 12 de septiembre.

La otra película que queremos recomendar y que ha salido en venta directa es un drama biográfico sobre la política estadounidense de los años 80.

Me refiero a la historia de Gary Hart, un senador que durante su campaña presidencial los medios de comunicación difundieron una escandalosa relación extramatrimonial: “El candidato”.

EL CANDIDATO

Una estupenda película que sigue la línea trazada por Alan J. Pakula en “Todos los hombres del presidente”, cuya trama argumental se adentra en la escabrosa dicotomía que separa el cargo público de un político de su privacidad. Está espléndidamente dirigida por Jason Reitman, el mismo de “Juno” y “Up in the Air”, y mejor interpretada por Hugh Jackman que, además, está muy buen acompañado por Vera Farmiga y J.K. Simmons. “El candidato” es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre esa espinosa dualidad que separa la esfera pública de la privada en la política y, sobre todo, el papel que deben jugar los medios de comunicación.

La galopante crisis en taquilla del cine español.

Eso es. Según los datos publicados por el Ministerio de Cultura, durante los cinco primeros meses del año el cine español ha perdido 14 millones de euros y dos millones y medio de espectadores con respecto al mismo periodo de 2.018. Todo parece indicar que nos encontramos ante un año aciago.

Ahora vamos a adelantar el estreno que, con toda probabilidad, es el más interesante del próximo mes que viene.

Resulta que en julio el director británico Danny Boyle presenta su último trabajo. Una película donde se relata cómo, a consecuencia de un apagón en la red eléctrica, la gente ya no recuerda quienes son los Beatles: “Yesterday”.

YESTERDAY

Según una historia original de Jack Barth, esta película juega con la posibilidad de que la gente haya olvidado la obra de un gran artista y, un tipo corriente, de buenas a primeras, empiece a cobrar notoriedad con sus creaciones directamente plagiadas. “Yesterday” se ha estrenado en el Reino Unido y las primeras críticas aparecidas, en términos generales, son favorables, hablando de una función inteligente y conmovedora. Al frente del reparto aparece Himesh Patel, Lily James y la actriz cubano-española de moda Ana de Armas. Esperemos que llegue a estrenarse en Jaén, sobre todo para regocijo de los muchos seguidores de los Beatles.

Una película acaba con un plano secuencia de una hora en 3D.

Como lo oyes. El director chino Bi Gan acaba de sorprender a propios y extraños con una prodigiosa película que encierra un plano-secuencia de récord: 59 minutos rodados de un tirón en 3D. Su título es “Largo viaje hacia la noche” y fue presentada en el pasado Festival de Cine de Cannes.

Y como de costumbre terminamos con el estudio a una de las películas más influyentes de la historia del cine.

En esta ocasión nos centraremos en un western, aunque en realidad es mucho más, ya que para no pocos estamos ante un auténtico, genuino y perfecto estudio sobre la condición humana: “El hombre que mató a Liberty Valance”.

EL HOMBRE QUE MATÓ A LIBERTY VALANCE

"El hombre que mató a Liberty Valance” fue dirigida en 1.962 por el gran maestro de ascendencia irlandesa John Ford. Su trama estaba basaba en una historia de Dorothy M. Johnson, en la que asistíamos a un momento crucial de los Estados Unidos: aquel en que el salvaje oeste comenzó a perder su condición de territorio sin ley y la civilización entró de la mano de los abogados.

La película de Ford, una de las últimas en su vasta filmografía, ya que la rodó cuando tenía cumplidos 65 años, revolucionó el género que hasta entonces había dominado, imprimiéndole una carga de lirismo inusitado, de desatado romanticismo, del significado del honor y de la distancia entre realidad y leyenda.

Podría decirse, sin miedo a la exageración, que “El hombre que mató a Liberty Valance” es la “Casablanca” del western. Una película construida paso a paso con una implacable eficacia, donde aparecen unos personajes que nada tienen que envidiar a los creados por el mismísimo Dostoievski, y en la que tenemos a un inconmensurable John Wayne en el inolvidable papel de héroe romántico.

La cinta pasó casi desapercibida en su tiempo, ya que apostaba por el blanco y negro cuando en la taquilla reinaba el color; además, de ser rodada en interiores y decorados cuando primaban las grandes praderas y los desiertos sin horizonte. Tal vez esa arriesgada ruptura con lo convencional, es lo que ha convertido a “El hombre que mató a Liberty Valance” en una de las grandes cimas del cine.

Mucho y bueno se ha escrito sobre esta maravillosa película que parece crecer conforme pasan los años, pero ante todo y sobre todo, para un servidor, sigue siendo una preciosa historia de amor aderezada con cine político. Probablemente Vera Miles siempre quiso a John Wayne, aunque se casase, sólo Dios sabe por qué, con James Stewart.

Ha sido todo por mi parte. Tan bueno como se puede ser, que diría Jack Nicholson en “Mejor... imposible”.

Si te gusta el cine, enhorabuena, estás vivo y quizá todavía no has perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!