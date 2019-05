El BluesCazorla presenta un cartel "de lujo" para conmemorar su 25º aniversario

El Festival BluesCazorla celebrará su 25 edición del 11 al 13 de julio en Cazorla (Jaén) con un cartel "de lujo", del que forman parte nombres como Sugar Ray, Duke Robillard, Caledonia Blues Band, Maceo Parker, Bette Smith, Little Charlie ó Eric Bibb, entre otros muchos.

"Este año el festival cuenta con un elenco de artistas imprescindibles para cualquier amante del blues y del rock sureño y que harán las delicias de sus asistentes", han destacado desde la organización de esta cita, que ya tiene "todo a punto" para conmemorar este aniversario.

Sugar Ray & The Bluetones una de las bandas mas importantes e influyentes del blues actual acompañados por Little Charlie y Duke Robillard, estarán por primera vez en España desde Chicago. Junto a ellos, encabezan el cartel Chicago Plays The Stones que viene a presentar como única fecha en Europa su último álbum en el que han incluido éxitos como 'Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)' o 'Beast of Burden' en el que colaboran Mick Jagger y Keith Richards, respectivamente.

Maceo Parker, conocido por trabajar con James Brown en sus primeros discos y después con Prince, también estará en esta edición del BluesCazorla. El guitarrista afincado en Chicago Melvin Taylor es otra de las confirmaciones junto con John Primer, legendario cantante y guitarrista. Nominado a un grammy con 'The Muddy Waters' al mejor álbum de blues en 2016 y ganador del Blues Music Award en la categoría de 'Traditional Blues Male Artist of the Year'.

En lo que al panorama nacional respecta, cabe destacar la vuelta a los escenarios de Caledonia Blues Band "para un único y exclusivo concierto" en Cazorla y compartirán cartel junto con la Blues Band de Granada dos de las formaciones que estuvieron presentes en el nacimiento del festival y que 25 años después volverán a reivindicar su lugar siendo las mejores bandas de blues que ha dado este país.

Erib Bibb, Tail Dragger estará acompañado por el guitarrista Rockin' Johnny. Corey Harris, el torbellino Bette Smith con su prodigiosa voz, Jose Antonio García, alma de 091, Watermelon Slim y Hohner Aces "son artistas que no han querido perderse esta fiesta celebración del festival que cuenta este año con uno de los carteles más variados dentro de su estilo y con más arraigo" a la vez.

Cerrando el cartel, pero no por ello menos importante, están Will Jacobs & Marcos Coll, Txus Blues & José Bluefingers, Boo Boo Davis, Jose Luis Pardo & Mojo Workers, Chris Cleary, Bastantic Band, Sra. Robinson, Casino, Riverboy, The Fixed Trioy Gato Mojado.

Los abonos de esta vigésimo quinta edición del BluesCazorla se encuentran ya disponibles en Riffmusic.es, Ticketmaster y Red Ticketmaster a un precio de 75 euros más gastos.